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陳佩琪嘆施打率低被灌頭上！　她：謝謝時中太太讓他專心工作

▲▼台北市長柯文哲與其妻子陳佩琪。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）

▲陳佩琪在臉書抱怨打疫苗遭酸，引來財經網美胡彩蘋發文回應。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）

實習記者黃品臻／綜合報導

台北市長柯文哲下令，要求全北市的醫護人員都要施打疫苗，先前曾反對施打的市長夫人陳佩琪，經市長溝通後，已施打完成。但昨日陳佩琪在臉書上發文，去打了疫苗卻被網友酸，還被究責是低施打率的原因，而柯市長隨後也在市府記者會向妻子隔空表達感謝，「她一直很支持我」。對此，財經網美胡彩蘋發文回應，「其實市長夫人不過是想幫先生把部長比下去」。

陳佩琪昨日下午在臉書發表示，打完疫苗後卻看到有人罵他「有夠賤」，疫苗開打兩個月，有多少人是這幾天去打的，難道這些人都犯賤嗎？她也氣到打電話跟市長強烈抗議，對於有人將低施打率怪在自己頭上感到相當不滿。

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對此，胡彩蘋也在臉書發文，「市長夫人不過是想幫先生把部長比下去，所以帶頭反對帶頭鬧，讓部長難做而已，只是沒想到先生變臉，最強之矛對最強之盾，我不打疫苗 VS 我強迫你打疫苗，敗下陣來，火就燒回到自己。」

胡彩蘋另外也寫道，「雖然我連時鐘(時中)太太叫什麼名字都不知道，但我覺得可能要感謝一下她一直讓時鐘(時中)專心做自己的工作。」

網友們紛紛在底下留言，「部長夫人是大提琴家真的很有氣質，不像有人是有氣死人的特質」、「時鐘(時中)太太是個音樂家，非常低調」、「部長是個溫厚的人，相信他的伴侶也是如此」，也有網友直接把先前部長夫人的報導直接貼上來。

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