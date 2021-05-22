街友脫口罩被吼⋯下一秒低頭換新！林立青PO文分析污名破萬讚

▲從污名化SARS到新冠，街友的污名化還沒消失，作家林立青在臉書談街友。（圖／林立青臉書）

文／林立青

這兩天有一個新聞出現，是有人通報疑似街友在宮廟前路倒，謠傳說這名街友染疫後逃離原居住地病發而死，造成了當地恐慌，議員和當地里長表示最近街友越來越多要求消毒，恐慌之下要政府控管，街友不要來等言論。

過了幾個小時以後，發現他只是附近的居民，並非街友，是身體不適，採檢後為陰性而非染疫。

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趁這個時候，我覺得可以來談談街友，畢竟連議員和里長都無法確定這個人是不是街友了，這些媒體的報導可信嗎？到底街友有什麼樣子，到底誰的臉上會寫我是街友？

昨天我和一個前街友看了電視媒體的記者攝影，他指給我看，說3家媒體記者拍出來的，10多個人裡面只有3個是街友，其他都不是街友為什麼他知道？因為他認得出來誰是「真街友」誰是「準街友」。

▲台北車站街友。（資料圖／記者屠惠剛攝於疫情前）

「準街友」其實就是一些藍領階級50歲以上男性，沒有太重視衣著品味，沒有太多錢可以去其他場所消費，所以往公共空間移動，有時候聚在一起聊天的人，有些人從基隆來，從桃園來，找他們年輕時候那種復古風格的共同回憶，吃一點從以前到現在都有印象的小吃，逛一逛廟，吹一下公共區域的冷氣，買一杯咖啡或茶，坐一個下午在回家。這種人最常被認為是街友。

而且因為他們沒有年輕時的體力可以賺錢，也老了，不再英俊瀟灑，人只要變老，多少都要衣著名牌珠寶裝扮搭配，沒有辦法和年輕時一樣隨便穿都好看，所以被人用身上的衣著品頭論足，如果沒有辦法擁有資產或者是家產，那會過得更辛苦，如果單身或和家人關係不好，那就再辛苦一點，更容易被歧視。如果身體不大好，那就更容易會被當作是街友。

他們也不一定會去艋舺公園，這種公園阿伯到處都有，或者會在巷口曬太陽，閒聊嗑牙找出自己的人生快樂，或者組成寶可夢戰隊成為老智老霞，我們長年沒有理解老人需求，所以連記者都對年長者無知。

許多像是街友的人，其實住在雙北一帶空氣不流通的雅房裡，房間是木板隔間，沒有冷氣空調，更別提客廳，當天氣炎熱時，就只能往街上走，所以被當作街友，等到工作受到景氣影響，年老力衰付不起房租後，就成了真正的街友。

但是，真正的街友卻常被汙名化，像是那些記者拍出來的，在別人眼裡，根本不是街友。

沒有錢的人會往不排他的公共資源移動，例如宮廟、商場、地下街提供的飲水機和公共廁所，有些地方會有圖書館、藝文中心、文創空間和行政中心，這裡可以稍稍解暑、解熱、裝水，在建築物或者是樹蔭下乘涼。有些老人甚至喜歡逛醫院，那裏安全，可以消磨時間，又有乾淨的廁所及飲水機，全棟都有空調。

我會說大多數人看到的其實是所謂的「準街友」，可能是開很舊的車、生意不佳的計程車司機，家人關係不好不想待在家裡的男人，無聊不知道去哪裡好，所以到公園曬太陽，這裡可以聽八卦，聊政治，看別人買了以後轉手給你看的雜誌，有些人也可以加入探索數字密碼的樂透行列，可以說是另類台灣數學系，但他們會搭台鐵公車最後幾班車回去自己家裡。

留下許多人的錯誤印象加在街友身上

真正的街友，除了我說的那些身體差的以外，多半是晚上回來，揹著有貴重物品的行囊，被造冊列管，需要在特定的時間才能夠看到。

那麼，政府怎麼處理呢？最古早以前政府開辦收容所，內部類似於兵營，台灣男人喜歡聊當兵，但不一定想住進去，加上交通環境不便，所以這個大多數人以為的選擇其實不被街友接受，就像大多數人不喜歡職業介紹所上面的工作一樣。

後來政府和民間慢慢地改變，政府開始列冊管理，定期追蹤，社福中心確認身分，我們社會慢慢找出一些方法，像是委託民間的NGO和NPO進行外展，建立實驗性的服務，開始調查需求，從他們的角度去改變，給予短期庇護空間，開放空間提供盥洗，聯繫醫療資源治病就醫，開始找尋工作，輔導存錢後找房子，讓他們從街友變成「準街友」有的清掃社區，有的定期賣大誌，把自己打理乾淨，生活正常。

政府不是沒有做事，民間也不是沒有力量，我們實在不應該花太多時間在指責的言論上。

準街友們這幾天減少很多，都躲回家去了，而真的街友們這幾天看到許多的媒體，怕得要死，有些攝影機就對著他們，因為他們沒有錢買隱私，等著他們喝水、吃飯的時候拍下畫面，滿足獵奇和窺伺慾望。

這時候要進行服務更加困難，台灣人有愛心，但對於街友的汙名已經太深太重，很難短時間內翻轉，政府忙著抗疫，多半的資源應該也需要集中在醫院，對於街友，我們期待的是不要跑，不要怕，不要被鏡頭嚇走。

這幾天萬華的服務街友的NGO分為兩組，一組照顧艋舺公園及艋舺周遭，另一組聯絡台北車站和228，從民間募集了一些物資，做成適合街友的物資包，裡面有餅乾、口罩、麵包和水，拉著推車繞行台北車站，專業的團體發送物資時，會讓他們盡量不要群聚，也不要真的爭先恐後，會是慢慢的發，先告知以後才開始發送，同時宣導戴口罩，不要亂跑。

▲林立青分享到北車看見街友的情況。（圖／林立青臉書）

昨天我前去台北車站時，看到一個年老的街友，開心的拿到物資包以後立刻脫下原本戴著的口罩要丟掉，同行的朋友立刻大吼，可是一秒鐘後，他看到那名街友的舊口罩帶已經鬆垮垮，不知道這個口罩用了多久，那街友委屈的低頭從物資包裡面拿出新口罩戴上。另一個女街友，拿下口罩開始吃起麵包，喝水，換上新口罩。

這樣的處置方式，用意是希望可以填補社會安全網的漏洞，讓他們可以有足夠的抗疫物資及維繫生活所需的食物飲水，雖然街友還是比較困難勸募的款項，但還是陸續有一些資源進來，即使遠遠不夠，畢竟在公共空間都停水的狀況下，募來的70箱水在兩天之內發送完畢。

但是這個行動是該支持的，讓真正的街友減少移動，待在原本的空間，利於後續政府的聯繫檢疫，也利於資源分配，更可以減低恐慌，維繫他們的基本生存，那物資包裡面有方荷生里長從麵包店收回來的續食麵包，有包裝飲用水，有蘇打餅乾。

很簡單，但足夠維持生活了。

我們募集資源，是為了讓社會安全網，可以讓街友不會再度亂移動，不會早成檢疫困擾，也希望可以減少恐慌，如果可以的話，大家可以關注以下兩個組織，並且加入捐款捐物的行列中：

芒草心物資需求表



或填寫人生百味的物資募集表單



很高興這幾天，已經募集到了許多物資，會陸續公開上來，也希望大家一起支持。比起SARS那一年，我們對街友的排斥汙名沒有消失，但至少多了一些可以信任的組織。

我們希望看到的是，即使街友，也能好好戴上口罩，好好的不會亂走。台灣會更好的。

▲林立青分享社工團體為街友準備的物資包。（圖／林立青臉書）

★本文轉載自林立青臉書，言論非本報立場，版權為作者所有，未經同意禁止轉載。

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