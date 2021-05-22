　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫情何時降溫？柯文哲初步分析　侯友宜揭關鍵時間點

▲▼柯文哲、侯友宜一同出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會成立大會暨第1次組織委員會籌備會議 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜 。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿、陳家祥／台北報導

全台進入三級警戒，中央流行疫情指揮中心21日公布新增314本土案例，已連續7天破百。針對疫情何時降溫，台北市長柯文哲表示，先前的確診案例與萬華阿公店有關，還要過幾天才能看出疫情發展的狀況；新北市長侯友宜則認為，要到5月28日才會明朗，相信這兩週有機會往下降。

柯文哲表示，台北市20日4個快篩站共篩檢1240人，59人陽性，比率為5.1％，與先前10％、5.1％、4.6％、5.5％差不多，平均都在5％左右，顯示疫情沒有擴大，但仍在蔓延，疫情還是存在。

柯文哲指出，因新冠肺炎潛伏期為2至7天，所以目前的篩檢結果，是反映的是一周前的狀況，先前的確診案例與萬華阿公店有關，現在這波恐與母親節周末活動有關，因為是從上周五開始管制，所以大概還要過幾天，才能看出疫情發展的狀況。

侯友宜則說，按照CDC和專家學者判斷，要到5月28日才會明朗，才會確定，新北市每天100多例，大家看到數據上上下下，都會忐忑不安，但大家只要保持低度活動，自我保護做好，盡量保持室內外社交距離，就可以控制，相信這兩週就會往下降。

對於新北確診的數字，侯友宜說，21日確診144人，比20日161人下降，但這些數據起起伏伏，新北疫情還在嚴峻當中，例如三重從7人上升至26人，中和從41人下降至19人，要長時間觀測。

面對全國防疫升三級警戒以來的首個周末，疫情中心指揮官陳時中憂心，民眾出門恐引發更大規模的感染，因此，他呼籲「請大家收收心」，盡量待在家，這兩天把人流降到最低，就能逐漸切斷傳染鏈，堵住疫情傳播。

ET快訊
2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」　最新確診地圖
疫情何時降溫？柯文哲初步分析　侯友宜揭關鍵時間點
快訊／北市驚傳「多名消防隊員」快篩陽性　緊急隔離
陳其邁市府「霸氣封印」公園籃框　萬人跪了
高雄男在家吃飯　沒戴口罩竟被警敲門開罰！背後原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

疫情何時降溫？柯文哲初步分析　侯友宜揭關鍵時間點

圖／新北人怕確診？　8行政區「快篩站」地圖完整看

車內有2人就要戴口罩！　副總統認證「這3件事」不用戴

「只有病毒才是敵人」　萬華人拒被貼標籤！發起換頭貼熱潮

幕後／蘇內閣「簡訊實聯制」最初靈感曝　憂正妹、帥哥留個資被騷擾

報你知！外出戴口罩「六種情境」　故意踩雷吃罰單最重1萬5千元

民眾黨不知蔡政府紓困預算花去哪？　「這網站」早全曝光

被政論節目抹紅賣疫苗獲NCC平反　連勝文：散播我的假新聞必告

有隔板也不行！台中「各場所禁止飲食」　超嚴格公文曝光

網剿陳佩琪打疫苗　柯文哲發文護妻「她一直很支持我的決定」

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

新北方唐鏡跳跳鬧超商挑釁店員　開罰1萬5...妻道歉：我相夫無方

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

清潔隊員烈日下「汗水浸濕口罩」　難呼吸仍緊戴！手擠口罩汗狂滴

疫情何時降溫？柯文哲初步分析　侯友宜揭關鍵時間點

圖／新北人怕確診？　8行政區「快篩站」地圖完整看

車內有2人就要戴口罩！　副總統認證「這3件事」不用戴

「只有病毒才是敵人」　萬華人拒被貼標籤！發起換頭貼熱潮

幕後／蘇內閣「簡訊實聯制」最初靈感曝　憂正妹、帥哥留個資被騷擾

報你知！外出戴口罩「六種情境」　故意踩雷吃罰單最重1萬5千元

民眾黨不知蔡政府紓困預算花去哪？　「這網站」早全曝光

被政論節目抹紅賣疫苗獲NCC平反　連勝文：散播我的假新聞必告

有隔板也不行！台中「各場所禁止飲食」　超嚴格公文曝光

網剿陳佩琪打疫苗　柯文哲發文護妻「她一直很支持我的決定」

為《火神》增重10kg…林柏宏變超壯！　「激猛胸肌照」揭驚人對比

「台大五姬」資工彌：我沒什麼才藝！退演藝圈翻身變CEO…年收破億

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」　最新確診地圖曝光

TS x AJ1芝加哥上腳照首度曝光！發售日期不遠了

妹子不捨街友「撿路邊口罩戴」　1舉動暖哭萬人：人美心善

不用跑到屏東也吃得到　GREEN＆SAFE與AKAME合推5款冷凍料理

演活黛妃女星激凸又露蜜桃臀　艾瑪柯林大膽穿透視裝坐馬桶

宅在家也吃不胖！台南外送低卡餐　必點宮保雞丁微辣涮嘴又大塊

3天只花12元！小資美女存房有密技　房貸「寬限期 」這樣玩

快訊／北市驚傳「多名消防隊員」快篩陽性　緊急隔離

逗陣來！2汪1貓洗完澡自擦身體 左甩右甩擦好擦滿：沒乾不准離開

政治熱門新聞

賴清德：只有做這「3件事」不用戴口罩

鄭文燦狂拆358座籃框防群聚　侯友宜冷回一句話

遠距體育課！老師跑步學生跟著做

報你知！外出戴口罩「六種情境」　故意踩雷吃罰單最重1萬5千元

開車2人以上要戴口罩　柯文哲：做過頭

民眾黨不知蔡政府紓困預算花去哪？　「這網站」早全曝光

疫情何時降溫？柯文哲初步分析　侯友宜揭關鍵時間點

萬華人拒絕被貼標籤！　網路發起換頭貼熱潮

幕後／「簡訊實聯制」最初靈感曝　憂正妹留個資被騷擾

快訊／「還要等到7月？」　她出面爭取大陸疫苗

快訊／脫口罩抽菸、喝水都要罰？　侯友宜開罰「標準」最新回應

柯文哲發文護妻「這時後不該有政治操作」

被政論節目抹紅賣疫苗獲NCC平反　連勝文：散播我的假新聞必告

圖／新北人怕確診？　8行政區「快篩站」地圖完整看

更多熱門

相關新聞

恆春3民宿爆「每天10人↑無罩開趴」！

恆春3民宿爆「每天10人↑無罩開趴」！

國內疫情持續拉警報，本土病例已破千例，全國進入「三級警戒」，但仍有民眾不甩政府禁令，照樣群聚不戴口罩。蘇怡寧醫師接獲網友檢舉，屏東恆春某地區的民宿還是天天有遊客入住，且一組都是超過6個人群聚，氣得他大罵：「就是有你們這種垃圾！」希望相關單位可以盡速處理。

警政署祭鐵腕　全力盤查八大地下化

警政署祭鐵腕　全力盤查八大地下化

台大金山分院「防護衣」短缺　張錦豪緊急爭取200套

台大金山分院「防護衣」短缺　張錦豪緊急爭取200套

柯文哲發文護妻「這時後不該有政治操作」

柯文哲發文護妻「這時後不該有政治操作」

即／彰化公布新足跡　確診者曾到7-11

即／彰化公布新足跡　確診者曾到7-11

關鍵字：

疫情柯文哲侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

國3四載車翻「路上掉滿車」6輕重傷

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

獨／萬華卡拉OK小姐確診　吐血倒在菜市場嚇壞婆媽

永和男送醫不治　死後確診新冠肺炎

中和方唐鏡「驚人身分」曝光　曾登狂新聞第一名

即／國3「恐怖連環撞」！司機卡車內慘死

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

獨／消失歌壇十年安伯政轉行賣冷氣現況曝光

萬華男走到巷口！阿姨秒拉客「有新進小姐」

曹政奭14年前「花美帥照」被挖出！

沒有城市人均GDP超越台灣　陸媒：不能接受

在家吃東西　沒戴口罩竟被開罰！背後原因曝

賴清德：只有做這「3件事」不用戴口罩

更多

最夯影音

更多
台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」
騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面