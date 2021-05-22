疫情何時降溫？柯文哲初步分析　侯友宜揭關鍵時間點

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜 。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿、陳家祥／台北報導

全台進入三級警戒，中央流行疫情指揮中心21日公布新增314本土案例，已連續7天破百。針對疫情何時降溫，台北市長柯文哲表示，先前的確診案例與萬華阿公店有關，還要過幾天才能看出疫情發展的狀況；新北市長侯友宜則認為，要到5月28日才會明朗，相信這兩週有機會往下降。

柯文哲表示，台北市20日4個快篩站共篩檢1240人，59人陽性，比率為5.1％，與先前10％、5.1％、4.6％、5.5％差不多，平均都在5％左右，顯示疫情沒有擴大，但仍在蔓延，疫情還是存在。

柯文哲指出，因新冠肺炎潛伏期為2至7天，所以目前的篩檢結果，是反映的是一周前的狀況，先前的確診案例與萬華阿公店有關，現在這波恐與母親節周末活動有關，因為是從上周五開始管制，所以大概還要過幾天，才能看出疫情發展的狀況。

侯友宜則說，按照CDC和專家學者判斷，要到5月28日才會明朗，才會確定，新北市每天100多例，大家看到數據上上下下，都會忐忑不安，但大家只要保持低度活動，自我保護做好，盡量保持室內外社交距離，就可以控制，相信這兩週就會往下降。

對於新北確診的數字，侯友宜說，21日確診144人，比20日161人下降，但這些數據起起伏伏，新北疫情還在嚴峻當中，例如三重從7人上升至26人，中和從41人下降至19人，要長時間觀測。

面對全國防疫升三級警戒以來的首個周末，疫情中心指揮官陳時中憂心，民眾出門恐引發更大規模的感染，因此，他呼籲「請大家收收心」，盡量待在家，這兩天把人流降到最低，就能逐漸切斷傳染鏈，堵住疫情傳播。