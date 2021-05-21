萬華「這種連結」被讚爆！林立青分享疫情現況：急難時發揮作用

▲林立青分享「疫情下的萬華」，讓許多網友破除偏見，認識自己不了解的萬華。（圖／Facebook／林立青）

記者林育綾／綜合報導

全國疫情警戒升為三級，台北市萬華區因群聚感染嚴重更成為焦點，不過作家林立青近日在臉書陸續分享「疫情下的萬華」，提到這裡有許多返鄉青年，將新思維結合老城區，而這種「人與人的連結」在急難時可以發揮很大的作用，在地的組織也都會互相引薦資源，幫助萬華度過難關。而他多篇分享都被網友紛紛按讚支持；甚至唐綺陽也在昨20日晚間直播點名，呼籲粉絲可以去看他的臉書。

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▲萬華志工組織會互相引薦、交換資源及物資。（圖／Facebook／林立青）

《做工的人》作家林立青日前在個人臉書分享，萬華區方荷生里長在日前募集「食物包計畫」，每個食物包有麵包、口糧、罐頭、即時品等，提供受疫情衝擊影響的家庭，在無法工作和收入減少情況下，維持一定的生活供應，原希望募集1000份；不過3天後超標，募款達到500萬，是原先預計150萬的3倍，因此食物銀行這幾天忙碌起來。

▲林立青分享「疫情下的萬華」，人們忙著募集物資。（圖／Facebook／林立青）

他也說，萬華因為租金較為便宜，創業容易，這幾年有許多返鄉青年，帶著新思維，願意投入時間挖掘老城區的歷史故事，看到老城區的問題與驕傲，因此產生連結。而他提到，這種「人與人的連結」在急難時就可以發揮很大的作用。

林立青舉例，像是有些人願意照顧老人，有些人對孩童特別有愛，有些人希望錢用在婦女；而萬華的組織，會交流現在面臨的問題，互相引薦、交換物資，像是老人長照組織及居服員的防疫物資遠遠不足，第一批到了以後發現還是不夠，正在努力想辦法繼續勸募；而無家者的飲水困境比想像中還要嚴重，可能會需要第二批的包裝水。

▲▼林立青分享萬華的物資包。（圖／Facebook／林立青）

他表示，「做出貢獻的人，比我寫的還要多」，因為萬華區在第一時間的意見交流和互相關心成為常態，所以能夠在短時間之內互相支援；也能有嘗試性、領先性的服務出現。更提到人們可以看見，如果是專業的服務街友團隊，不會排隊發便當，而是社工和志工走過去發，「如此能夠避免群聚，也避免浪費，造冊列管的街友也可以接受輔導」。

就連萬華在地的咖啡店，也互助組織「萬華老城咖啡香」，在疫情前舉辦咖啡導覽、店家故事串連等；而最近其中像是九日咖啡、咖啡視野、甘心咖啡等店家，也都紛紛串連送咖啡到醫院裡，給第一線的醫護人員。

林立青提到，如果民眾有餘力想幫助萬華度過難關，現在也可以支持「人生百味文化建構協會」、「台灣芒草心慈善協會」。

網友看了也紛紛按讚回應「萬華的社群活力是台北數一數二的！」、「明明是災區還要受盡嘲諷的大概只有萬華了」、「林兄的文筆滿滿正能量，鼓勵大家能一起做些甚麼，而不是抱怨！」、「謝謝你的發聲」，還有網友看了之後，表示想提供瓶裝水等物資給無家者。

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