醫師拍下「萬華區現況」！龍山寺站廣場這畫面：感到充滿希望

▲一位醫師在上班路程中，拍下萬華區現況，其中捷運站廣場畫面十分自律，「令人感到充滿希望」。（圖／王醫師提供，未經同意禁止翻攝，下同）

記者林育綾／綜合報導

國內疫情嚴峻，台北市尤其以萬華區群聚感染最為嚴重，一名王姓醫師在上班路程中拍下萬華區現況，其中在龍山寺捷運站廣場，每個柱子間的長椅只坐了一個人，也沒有互相交談或下棋走動，只是默默休息，讓該醫師看了也說「非常的自律，令人感到充滿希望」、「大家真的不要用成見或先入為主的觀念，去指責別人」，也認為繼續下去，一定能戰勝病毒。

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▲萬華區現況。（圖／王醫師提供）



全台升為三級警戒，許多民眾配合防疫，待在家不出門，而台北市尤其以萬華區疫情嚴重，如今更少人前往。一位王姓醫師表示，近來看了很多關於描寫萬華區不同族群生活的文章，也特別在昨（20）日上午拍下萬華區景象分享，包括龍山寺捷運站廣場、華興街、市場等。

其中在捷運站的廣場，因尊重隱私關係遠拍，不過每根柱子間的長椅只坐了一個人，也沒有互相交談或下棋走動，只是默默的休息，讓王醫師也說「非常的自律，令人感到充滿希望，大家真的不要用成見或先入為主的觀念去指責別人，這個時候我們需要更多的關懷與互助」。

另外，萬華區整路的商家、餐廳、攤販，許多也都暫停營業，而醫院的候診區也空蕩蕩，讓他信心表示，「繼續這樣下去，我們一定可以戰勝病毒的」。

▲▼整路的商家、餐廳、攤販，幾乎都暫停營業。（圖／王醫師提供）



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