不甩停業令　酒吧關門營業遭檢舉：「消耗庫存」收罰單

▲竹北一間酒吧違反暫停營業令，遭到檢舉。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

疫情進入第三級警戒，警政署署長陳家欽昨（21）日下午視訊會議中特別指示各縣市警察局針對易群聚場所，應宣導勸離，「化明為暗」的不法業者，加強取締；新竹縣警局持續稽查未戴口罩、暫停營業場所、超數群聚等防疫違規，並於今天（22日）已開出27張口罩罰單、1張違反暫停營業罰單。

竹縣警局長吳敬田22日早上親赴尖石、内灣老街、竹東、寶山等地視察員警全面勸導在外聚集10人以上的場所，勸導民眾返家，基於防疫，所有警察全力協助執行，以免因民眾在外聚集成為防疫破口，同時竹縣警各分局也持續對縣內28項營業場所持續加強稽查，昨（21）日共稽查288處，未發現有營業情形。

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▲▼縣警局持續稽查與勸導民眾遵守防疫規定。

竹北分局今日清晨接獲報案，位於竹北市日興ㄧ街（90s bistro；九零年代企業社）仍暗地營業，經六家派出所胡淙惟所長率員前往現場查看，果見該店雖店門關閉，但裡面燈光仍開啟，經敲門進入後發現含負責人在內有5人在店內飲酒，雖然黃姓負責人稱是要消耗庫存酒類，遂請友人前來消費，但仍違反傳染病防治法規定，警方蒐證後立即函請新竹縣衛生局裁處。

另竹縣警察局配合中央流行疫情指揮中心規定：針對疫情三級警戒，警方對北埔老街、新埔義民廟前廣場等易群聚10人以上處所，規劃136處進行稽查，現場勸離97件，並加強取締未戴口罩者27件，函請衛生局依權責裁處。

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