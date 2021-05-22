台南市衛生局對案2336 足跡更正說明　相關地點皆已清消完畢

▲台南市衛生局長許以霖說明2336活動足跡之日期有誤一事及更正、清消等作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關台南市衛生局21日上午公布案2336活動足跡之日期有誤一事，衛生局說明21日公布後有網友提醒個案上午11時之時序與高雄足跡不符，衛生局馬上再次與個案確認，發現個案因身體發燒不適，口誤14日到台南，事實上是15日到台南，衛生局馬上發布新聞稿更正，儘快釐清資訊防堵破口。

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台南市衛生局長許以霖指出，5月20日晚上9時獲知個案足跡涉及台南市，隨即聯絡個案未果，環保局於20日午夜前已啟動對疑涉足跡進行清消；21日上午8時聯繫個案表示於5月14日抵達台南市而公布當天足跡，惟網友及時提醒上午11時時序與高雄足跡不符，衛生局3度與個案聯繫，個案表示因發燒導致回溯足跡日期有誤，正確抵達台南市應為5月15日，市府立即於21日中午12時10分將該段足跡補起來並發布新聞稿更正，儘快釐清資訊防堵破口。

確診者的足跡是透過疫情調查詢問確診者，由確診者回溯這段期間的活動地點、停留時間等，可能會有回溯上的偏差。另，個案非台南人，僅回答同記豆花為老店，為求慎重起見，於5月20日晚間同時對安北路2家同記豆花店進行清消。

衛生局指出，若民眾曾於5月15日上午11時到12時到安平區安北路的同記豆花，或下午12時30分到2時到中西區府前路一段的錕羊肉，請至衛生局所設之篩檢站進行篩檢，並做14天自主健康監測，如有疑似症狀，請聯繫台南市防疫專線2880180，並依指示佩戴口罩至指定醫院就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊。篩檢站資訊可上衛生局網站 https://health.tainan.gov.tw/list.asp?nsub=A7C2B1 查詢。

衛生局也建議大家週末假日，非必要，別出門，降低人員流動，就能降低傳染機率，保護好自己待在家，就是體貼第一線人員的最棒方法，大家一起努力防疫守護台南。

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