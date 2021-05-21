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台東超前部署「模擬社區新冠確診首例」　籲口罩戴好戴滿

▲ 台東縣超前部署「模擬發生社區新冠肺炎確診首例」緊急應變。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 台東縣超前部署「模擬發生社區新冠肺炎確診首例」緊急應變。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新冠肺炎近期本土案例飆升，且出現遍布各縣市，為超前部署，台東縣政府於今(21)日上午由縣長饒慶鈴主持召開第四次防疫跨局處會議，請各局處就「狀況模擬：在疫情嚴峻時刻，假設台東發生社區新冠肺炎確診個案」提出因應措施。饒慶鈴表示，雖然台東目前仍是零確診，但我們絕對不能鬆懈，呼籲鄉親務必做好自主管理，落實勤洗手及外出口罩戴好戴滿同抗疫守住台東。

狀況由衛生局模擬提出，若有新冠肺炎確診個案，衛生局將緊急啟動防疫工作，進行個案隔離治療及疫情調查，各單位也依各自業務權責，提出專責救護隊協助送醫、防疫消毒大隊與國軍支援化學兵啟動消毒、居家關懷、鼓勵線上申辦各項業務、擴充專責病房，輕、種分流等因應作為。

饒慶鈴指出，雖然台東仍維持零確診的情況，為超前部署，圍堵疫情，安定民心，我們縣府必須要有處置方式及因應作為，守住鄉親的健康，也呼籲愛台東原先已有規畫行程的好朋友，能夠暫緩。針對縣內28位有陪侍情形的外籍人士，縣府已於昨天全數緊急統一安排篩檢，結果都是陰性。另縣府已要求縣內相關休閒娛樂場所暫停營業，仍然會持續嚴加稽查，若發現違規營業，除了開罰，也會立即斷水斷電，請業者勿有僥倖心態。

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