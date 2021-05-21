萬華男才走到巷口　阿姨秒拉客「有新進小姐」！見照片氣炸了

▲竟有人當街拉客，讓原PO超傻眼！（圖／翻攝我是萬華人）



網搜小組／劉維榛報導

今（21）日再爆增312本土案例，台北市占127例，其中萬華活動史相關107例、茶藝館相關73例。明明八大行業已限制停業，怎料依舊防不勝防，一名男網友抱怨，今日上午走在萬華區巷口，有阿姨上前拉客，還強調有新進的小姐，引發大批網友大罵，「報警，害群之馬！」

一名男網友在臉書《我是萬華人》透露，今日中午出沒在北市萬華康定路某大樓，正要走到一旁的超商巷口時，忽然有人上前詢問，「要不要叫小姐？新進的小姐！」

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聞言，原PO當然趕緊拒絕，並痛批「唉！我知道生活不好過，防疫期間請配合，不要成為破口！」文末，原PO也標記萬華分局康定路派出所。

文章曝光後，底下網友見到照片後，下秒拳頭也硬了，「是不是要報警」、「還拉客人？是嫌萬華不夠響亮嗎」、「平常也就算了，這時候就真的得報警，太過分了」、「萬華真的很需要整頓，太多問題一直放著都不處理」。

▲網友狂喊檢舉！（圖／翻攝我是萬華人）



全台陷入第3級警戒，北市下令八大類行業停業（舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、視聽歌唱、夜店、三溫暖），連電子遊戲業及網咖等場所也同步停業。市府也強調，如果偷營業被查獲，政府勢必會加重嚴格懲處，因此也呼籲業者、民眾切莫以身試法。

▼柯文哲首公布12區確診地圖，萬華成重災區。（圖／台北市政府提供）

