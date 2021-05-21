稽查未戴口罩婦人竟被推打　黃偉哲：全力支持稽查未戴口罩民眾

▲台南市長黃偉哲表示，全力支持基層人員稽查未戴口罩民眾。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應全國進入三級疫情防疫警戒，台南市政府啟動基層人員不定時、不定點全面稽查外出未戴口罩民眾，開立稽查紀錄表，對於勸導不聽者，將進行開罰，台南市長黃偉哲表示，全力支持基層人員稽查未戴口罩民眾。



台南市長黃偉哲表示，疫情愈加嚴峻，基層人員為了防範疫情擴大，不論是環保局或是衛生局，基層人員做防疫作為及做疫調等工作，都很辛苦，現在聽到有基層人員宣導戴口罩時，遭民眾不理性對待，替他們感到不捨，其實以往基層警察人員遇到類似情形，可使用相關法令來處理，但若是基層人員宣導戴口罩並無警察會同在場時，請於確保自身生命安全情況，並盡量加以蒐證。

黃偉哲呼籲，全民共體時艱，民眾需自律，防疫期間對基層人員言語辱罵之不理性情形，不但違反規定經勸導後仍不聽從者，依傳染病防治法規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰的行政法上處罰外，同時基層人員為公務員，涉及刑法之毀謗罪或侮辱公署罪之追究，市府警方介入偵辦絕無模糊空間，為落實並加強防疫，宣導市民外出全程配戴口罩，共同抗疫，市府全力支持基層人員執法，也提醒市民做好防疫。



台南市政府再次提醒，請市民以防疫為重，市民外出時一律全程佩戴口罩，啟動口罩不離身保護自己，請大家做好防疫，保護自己與他人。

據了解，台南市經發局市場處派駐隆田市場管理員，5月20日上午稽查1名市場採買卻未戴口罩歐姓婦人，遭抗拒推打頸部，並作出欲吐口水動作，台南市麻豆分局據報，將傳喚歐女到案說明，並依妨害公務罪嫌送辦外，未戴口罩部分由經發局函送衛生局裁罰未戴口罩。

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