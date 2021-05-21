快訊／新北5染男道歉！台南足跡記錯天　15日去同記豆花、焜羊肉

▲台南市政府確認新北男案2336是在5月15日到台南，並非5月14日，馬上發布更正，並呼籲經過確診者足跡，請進行自我健康監測，並踴躍到篩檢站篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲21日上午召開防疫記者會，公布新北個案2336在台南的足跡，惟原公布14日到台南，市府經再次查證，更正為15日到台南，黃偉哲市長強調，相關地點皆已清消完畢請市民放心，衛生局指出，當事人也透過台南市衛生局跟大家致歉，因身體不適一時口誤。

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台南市長黃偉哲表示，只要疫調有更新，南市府就會馬上做清消，這個部分沒有時差，而且台南跟北部的防疫單位都有密切的聯繫，21新公布的足跡是因為，案2336沒有把該段足跡告訴新北市政府的衛生局，台南市隨即將該段足跡補起來並及時清消防堵破口，感謝媒體朋友提供線索協助疫調，這同時也是南北合作的一個成功範例，市府之間會持續團結防疫守護市民健康。

衛生局長許以霖指出，20日晚上有媒體報導，新北個案2336似乎有尚未調查出來的足跡，台南市衛生局21日晚上立刻打電話請教新北市衛生局，新北市根據疫調並沒有調查出該段足跡史，台南市衛生局隨即跟家屬聯絡，以及跟新北市衛生局證實，確認新增足跡如下：

新北男個案2336，5月15日早上11時至12時在台南市安平區豆花店用餐，中午12時30分至下午2時許在中西區府前路一段的羊肉店用餐，這些地點20日已先清消，且是在足跡確認之前就清消完畢，環保局在午夜之前就已完成清消工作，沒有時間差。

許以霖呼籲，若於5月15日上述時間經過確診者足跡，請進行自我健康監測，如有疑似症狀，請立即聯繫南市24小時防疫專線06-2880180，不可以趴趴走。

研考會主委戴偉峻表示，南市府官網的「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）專區」提供133項線上服務項目，讓市民免出門就可以洽公申辦，減少外出次數及傳染的風險，請民眾多多利用。網址：http://www.tainan.gov.tw/es/

據了解，新北市男子係16日發病，18日確診感染新冠肺炎，為個案2336，2天內造成高雄市至少6人染疫，經高雄市衛生局追查發現曾到台南市安平同記豆花及中西區府前路一段的焜羊肉用餐，經媒體報導台南市政府20日晚上獲報，立即派員前往清潔消毒，惟台南市政府在疫調過程中，當事人因發燒身體不適，誤稱14日到台南，導致台南市政府21日上午公布的足跡日期有誤，中午再次向個案求證後，確定是15日到台南，市府馬上發布更正。

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