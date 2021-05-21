清空宿舍惹議！北市大30名學生「被遊覽車載返鄉」留20生堅持不撤離

▲北市大主秘陳顯宗。（圖／記者林敬旻攝）

對於學生指控防疫專車未分流，對此，北市大主秘陳顯宗表示，這次安排3台車送45名學生返鄉（西部27名、東部18名），座位一切按指揮中心規範，一台20人並採梅花座。而現場也有學生堅持不返鄉，選擇住在學校，陳顯宗說明，目前有20至30位學生想留下，校方將持續溝通，滿足各方期望，並希望在防疫之下，做到面面俱到。

根據北市大會議討論的結果指出，考量雙北疫情嚴峻，博愛校區周邊機關、醫院頻頻出現確診案例，且博愛校區宿舍無獨立衛浴無法區隔動線，為保護住宿學生安全，於21日啟動離宿計畫：1.安排所有本島學生搭乘防疫專車返家，下車地點請學務處妥適規劃以方便家長接送。2.原住宿博愛校區及學人會館的外籍學生及離島學生均移至天母校區，所有學生均採一人一寢。

教育部昨日重申，今年5月19日已發函通報大專校院，學校實體課線上教學，不是全面停課，減少區域非必要移動，若學生想住宿，學校不該強制他返家。市府發言人陳智菡說，市府尊重大學自治，但已經有學生身體不適的狀況，校方有他的考量，會用防疫巴士送學生返家，降低感染風險。市長早上也有做裁示，希望校方盡快做妥適的安排，若有特殊狀況，學校把學生留在宿舍時，一定要做好一人一室的管控。

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▲北市大要求學生撤離宿舍。（圖／記者林敬旻攝）