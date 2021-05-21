夜唱、擠賣場連爆確診！醫療資源陷崩潰　女醫師急喊：任性要有限度

▲全國三級警戒，許多賣場仍湧進大批民眾搶購物資。（圖／記者沈繼昌攝）

記者邱晟軒／綜合報導

新冠疫情持續嚴峻，國內近日接連傳出有民眾揪團夜唱、擠超市採買民生用品等群聚案例，眼見第一線的醫護人員身陷危機，前立委、婦產科醫師林靜儀急喊話，塞爆醫療資源之後，可憐的是第一線醫療人員、和真正需要醫療的病人，他們可能是你癌症的阿公、你待產的姊姊、你腸病毒的兒子，呼籲大家「請避免非必要的群聚！」

林靜儀醫師今（21）日在臉書發文指出，社區感染出現，「但你們跑去夜唱，請大家不要群聚，還是有人堅持擠去買衛生紙、硬要去特殊產業消費 ，被匡列高感染風險區，結果搭車去其他縣市篩檢。」

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▲全國三級警戒，許多賣場仍湧進大批民眾搶購物資。（圖／記者沈繼昌攝）

「任性也要有個限度！」林靜儀表示，「不要不戴口罩跑去聚會，然後塞爆篩檢、吵著要住院！塞爆醫療資源之後，可憐的是第一線醫療人員、和真正需要醫療的病人，也可能是你癌症的阿公、你待產的姊姊、你腸病毒的兒子！」她最後再次強調，「重點是阻斷傳播鏈，請避免非必要的群聚。」

貼文一出，立刻引起眾網友紛紛留言，「其實我不太想跟這些人同島一命」、「沒錯，破口就是這些人造成的，越破越大洞」、「那群夜唱生該重罰，書讀到哪裡去了？」、「真的是苦口婆心，勸導提醒」、「這些人就是不見棺材不掉淚」。