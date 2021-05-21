中和快篩站爆警「插隊」領號碼牌　遭疑200名限額被壓縮

政治中心／新北報導

為了防止疫情擴散，新北市於21日起在中和社區、泰山輔大、新店耕莘增設快篩站。有民眾一早前往永和耕莘醫院在中和設立的快篩站排隊領號碼牌，接近8點50分時早上100名額的號碼牌就全數發完，但在10點多時看到一名警察到快篩站先領取下午時段的1號採檢，引發現在場民眾質疑「插隊」、「耍特權」。

新北市中和社區快篩站於21日開始為民眾篩檢，上午時段限額100名，自8點30分開始發放號碼牌，下午時段限額100名，自1點30分開始發放號碼牌。

有民眾向《ETtoday新聞雲》爆料，有人清晨4點半就開始排隊等待，但卻是領到2號的號碼牌，而上午時段的號碼在8點50分就發放完畢了，但在10點24分左右，有一位警察走向快篩站向工作人員表示，「要排下午1點30分的採檢」，工作人員受理後就直接發給他下午場1號的號碼牌。

▲民眾爆料，一名員警至中和快篩站插隊領取下午採檢1號。（圖／讀者提供）



爆料民眾表示，領到號碼牌後，依照預計採檢的時間，大概在10點左右回到現場等待採檢，現場還是有不少沒有領到號碼牌的民眾詢問篩檢站，什麼時候可以排隊，得到回應「下午1點半才可以排」，大家在現場排隊時都很守秩序，維持社交距離、戴口罩，就算有看到認識的人也沒有交談；領取完號碼牌後，工作人員會指引民眾掃QR Code填寫Google表單輸入基本資料，也有大批警方在現場維持秩序，大家都很遵守防疫規則。

爆料民眾表示，就在大家等待的同時，沒想到竟有位員山派出所的員警直接跟工作人員說，要排下午1點30分的採檢，然後就領取1號採檢的號碼牌後，就離開了。看到這個場景，現場也有人質疑為什麼警察可以插隊？

爆料民眾不滿地表示，可以理解警方有需求優先篩檢，但為何要占用民眾資源，壓縮到200名的限額，應可安排特殊人員另外篩檢，否則一早排隊卻看到警察插隊，會引起民怨。

對於民眾反應警察插隊排篩檢的狀況，永和分局回應，「不太可能發生插隊的狀況」，各篩檢站都會有員警駐點維持秩序，「警方不會占用民眾名額」，但若警察有接觸到確診者或有疫調需要，會直接聯繫衛生局，讓警方去採檢。

▲▼中和社區快篩站，民眾遵守防疫規定，保持社交距離戴口罩。（圖／讀者提供）



▲▼民眾爆料員警至中和快篩站插隊領取下午採檢1號。（圖／讀者提供）

