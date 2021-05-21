施打疫苗遭批「有夠賤」　陳佩琪怨：為什把施打率低灌在我頭上？

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

台灣本土病例每日新增超過百例，尤其雙北疫情最為嚴峻，台北市長柯文哲20日下令，要求所有北市醫護人員都要施打疫苗，而北市府21日上午也透露，市長夫人陳佩琪已接種。同日下午，陳佩琪在臉書抱怨，現在臨床業務持續，相關醫護紛紛去打疫苗，但今天新聞報導她已打疫苗，底下卻跳出一個留言罵她「有夠賤」。

陳佩琪指出，鼓勵民眾施打疫苗的最好催化劑是疫情，特別是這波社區感染，以及「已經了解到不知何時能到的其他疫苗…」； 醫護會按照目前台灣有的疫苗和社區感染情況來決定是否施打，跟醫生市長或一個基層醫師有否打，看數據一點關係也沒有。

陳佩琪表示，相較過去中央流行疫情指揮中心告訴民眾台灣無社區感染，現在情況不同了，很多醫護要打疫苗是為了上戰場照顧病人，但目前也只有兩劑效果75％的AZ疫苗到台灣。

陳佩琪再怨，「上周一議員在議會上把一個基層醫師打疫苗問題搬到議場質詢， 我臉書說議員就直接給聯醫公文說每個人都要打就好了，就像市長一樣規定，也跟市長一樣說大爆發了， 無從等待，也無從選擇了，規定醫護一定要打，為什有些媒體把之前醫護施打率低都灌在我頭上？」

▼陳佩琪21日下午臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／陳佩琪）