今日疫情／台北醫院傳護理師確診！北市刑大小隊長發燒快篩陽性

▲衛生福利部台北醫院傳出有護理師確診。（圖／記者林振民攝）

生活中心／綜合報導

本土疫情大爆發！許多縣市紛紛公佈該縣市確診者足跡與疫調，希望能有相關活動史的民眾可以提高警覺，加強自主防疫，而《ETtoday新聞雲》整理出全台最新確診消息，方便民眾更快速掌握疫情資訊。

北部

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台北醫院傳「萬華活動史護理師」確診 8人突遭隔離採檢

台灣本土疫情連環爆，新北市新莊區衛福部立台北醫院傳出有護理師確診，緊急匡列8人隔離採檢。對此台北醫院透露，該護理師有萬華活動史，目前等待CDC通知二採。

北市刑大小隊長「感冒發燒」...快篩陽性 刑大晚間緊急消毒

新冠肺炎疫情升溫，北市刑大傳出1名小隊長身體不適，前往診所就診，醫生診斷並非新冠肺炎症狀，但是卻在20日上午出現發燒，最後前往快篩站，初步篩檢為陽性。

汐止國泰醫院「急診醫師染疫」 132人採檢結果出爐！

新北市汐止國泰醫院急診醫師確診後，暫時關閉急診與夜間門診。院方20日晚上表示，已匡列醫師診治過139名病人，截至晚間8時30分為止，目前採檢的醫院員工與病人共132人，皆為陰性。

台大醫護0確診！全院普篩初步結果出爐：陽性仍集中工務室

台大醫院工務室員工10人染疫，昨展開全院員工普篩。台大醫院今（20）日晚間說明，已經完成8000人快篩，並針對陽性者交叉比對，沒有任何醫護人員確診，陽性者主要集中在工務室週邊，以外包人員為主。

▲台大醫院全院普篩結果出爐，沒有醫護人員確診。（圖／記者屠惠剛攝）

南部

高雄千人社區大樓管委會公告：住戶確診 對街超商閉店清消

高雄市一棟超過20年的社區大樓管委會貼出公告，表示社區住戶有人確診，並且已經送到醫院隔離，巧的是對街的超商也緊急「閉店清消」，而求證高雄市衛生局，同樣獲得須由「中央流行疫情指揮中心」公告後才能進一步說明。

高雄確診女保險員夜唱KTV 5警「同包廂防疫宣導」自主管理

高雄市一名女保險員確診，公布疫調足跡發現她有前往享溫馨KTV夜唱，當時鼓山分局5名員警剛好同場執行防疫宣導，曾經到每一間包廂待了約1分鐘，5名員警被列「自主管理對象」。

東部

確診者搭「278次太魯閣號」七堵到花蓮 途中還換座位！台鐵急消毒

本土疫情持續延燒，今傳出一位確診旅客搭乘278次太魯閣號「從七堵坐到花蓮」，而且途中還從八車換到四車。對此台鐵證實有接到通知，該夜車和車站已經做好消毒動作，並請台北及基隆車班乘務員做自主健康管理。