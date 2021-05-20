快訊／台大醫護0確診！全院普篩初步結果出爐：陽性仍集中工務室

▲台大醫院門診正常 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院工務室員工10人染疫，昨展開全院員工普篩。台大醫院今（20）日晚間說明，已經完成8000人快篩，並針對陽性者交叉比對，沒有任何醫護人員確診，陽性者主要集中在工務室週邊，以外包人員為主。

台大醫院昨（19）日指出，有一名工務室同仁5/18出現發燒症狀後，同日傍晚採檢陽性，已通知全辦公室同仁接受採檢，並進行環境採檢及清潔消毒。36人已採檢完畢進行隔離，總計有10人陽性。據悉其中有人有萬華地區足跡，但仍需進行疫調。

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院方昨指出，確診同仁其辦公室位於東址地下三樓，平時負責修繕業務，目前除該辦公室以外，亦會往前匡列7天足跡，調查其他曾有足跡之院區，以進行環境採檢及消毒，也會在48小時內幫院內員工完成普篩。

本次普篩人員近8000人，先執行抗原快篩，台大醫院發言人王亭貴表示，初步篩檢結果「醫護人員沒有陽性個案」，陽性者主要是在工務區週邊工作者，以外包人員為主，目前還有部分正在進行PCR比對，因為快篩陽性有偽陽性可能，相關結果將送指揮中心，詳細採檢結果、數字由指揮中心進一步說明。

「狀況是可以控制的」不同昨日氣氛緊張，王亭貴終於稍鬆一口氣，他說，篩檢結果顯示，主要感染仍集中在工務區週邊，這一區塊比較不會接觸到病患，可以稍微放心，不過外包、清潔人員在防護上與醫護相比可能稍有不足，後續會再加強相關說明。