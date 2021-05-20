快訊／高雄確診女保險員夜唱KTV　5警「同包廂防疫宣導」自主管理

▲鼓山分局前往勸導 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女保險員確診，公布疫調足跡發現她有前往享溫馨KTV夜唱，當時鼓山分局5名員警剛好同場執行防疫宣導，曾經到每一間包廂待了約1分鐘，5名員警被列「自主管理對象」。



【相關新聞閱讀】快訊／新北確診男左營吃燒烤傳給同桌友人 隔壁包廂女業務也中鏢

[廣告]請繼續往下閱讀...

國內新冠肺炎在高雄19日有新增8例本土確診個案，其中包含一名女保險員，結果在疫調足跡裡頭發現，她曾經有到享溫馨巨蛋店夜唱，結果高雄市政府警察局上週起針對八大行業跟娛樂場所執行擴大臨檢勤務，有5名鼓山分局員警跟她有短暫1分鐘接觸，而且當時員警跟包廂內的人都有戴口罩跟消毒，但為了安全起見，5員警被要求「自主管理」，目前健康情況良好。

▲鼓山分局前往勸導畫面 （畫面中皆非確診當事人） 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市政府衛生局則指出，通常會視接觸時間長短，匡列確診個案發病前3天接觸者，因此5員警未被匡列。這名一名30歲女保險業務員，本身跟家人同住，朋友客戶往來比較多，活動相對複雜。

她於7日前往苓雅區的九度空間lounge bar；8日前往享溫馨巨蛋店，晚間到前金區的牛老大涮牛肉用餐，接著又到新崛江逛街，而10日到13日則到公司上班；14日晚間到串門子海鮮串燒；16日一整天並未外出，17日前往位於新興區華南產物保險、BMW博愛廠，合計匡列接觸者35人。

▲鼓山分局前往勸導畫面 （畫面中皆非確診當事人） 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，其未有確診個案接觸史且無北部地區活動史，5/14、15曾前往左營區餐廳用餐，5/17因工作因素於本市新興、左營等地區洽公。5/18因喉嚨不適，由家人陪同自行至醫院就醫採檢，入住負壓病房

今天...隔離蚊子Her推出「彈開式方形蚊帳」

外型可愛多款可選

不用組裝、有不同尺寸適合床鋪

【更多新聞閱讀】

全台首例「人臉辨識」未戴口罩罰！高雄愛河阿姨沒戴罩拒示證件

「未戴口罩」路人挫閃避 沒看新聞！高雄攤商無奈辯：狂睡一整天

騎車沒戴口罩被抓！高雄男遭攔截開罰 震驚問「不是假新聞嗎」

快訊／抓到了！全台首例斷水電 高雄卡拉ok老闆娘「假關門真營業」慘了

快訊／高雄男倒臥大寮捷運出口旁空地死亡 警方全副武裝勘驗