同島一命、團結抗疫！五星凱撒飯店加入「防疫專責旅館」

▲五星凱薩大飯店加入防疫專責旅館行列。（圖／取自凱薩大飯店官網）



記者陳家祥／台北報導

本土疫情持續升溫，台北市21日新增127個確診病例，其中以萬華區60例為最多。台北市長柯文哲21日召開記者會，宣布防疫旅館分為三級，等級最高的是「加強版防疫專責旅館」，可以說是台灣版的「方艙醫院」，目前有4家轉成這類。其中，五星飯店「凱撒飯店」便是其中之一，飯店也已在官網公告，「同島一命、團結抗疫」，即起暫時停止對外開放。

柯文哲指出，台北共有103家防疫旅館，房間總數共6884個房間，但面對確診案例不斷增加，要有新的思維與作法，北市要將防疫旅館分成三級，第一種是一般防疫旅館，收住國外入境客檢疫14天的，有症狀就撈出來。

第二種則是防疫旅館，專門收容居家隔離病人。但坦白說，北市不見得可做到一人一戶，所以目前這有專責防疫旅館，轉成專門收容這種居家隔離的人。

最後一種也是畫分裡最高等級的，是最近為了疫情需要，收住陽性民眾的。柯文哲說，確診者真的需要住院的佔20％，其他80％的病人，只要有一個地方可以監視他們，確定過了10天沒問題，再做PCR檢查，若健康，就可重新回到社會。

柯文哲繼續說，事實上，除某些變種病毒也許比較強，大部分新冠肺炎感染者只要撐10天，病症輕微就過去了，所以現在北市需要有旅館專門收容快篩、PCR陽性的患者，先放在哪裡觀察。如果把輕症都是人都送到醫院，會把醫院搞垮。

「所以我們現在防疫旅館有一種叫防疫專責旅館，或者叫做集中檢疫所，我們把它叫做『加強版防疫專責旅館』。」柯文哲說，其實就是集中檢疫所，若確診者症狀不明確，能夠把他擺在一個有醫護人員監視的地方看著。

柯文哲說，現在有4家轉成「加強版防疫專責旅館」，有351個房間，陸陸續續還會把比較大型的防疫旅館轉成這種做「加強版防疫專責旅館，坦白講，「它就是台灣版方艙醫院」。

柯文哲總結，北市防疫旅館分成三級，包括一般防疫旅館、收容居家隔離的防疫旅館，及最高等的「加強版防疫專責旅館」，希望藉此把確診者有個地方收容，也防治他們在社區傳染其他人。