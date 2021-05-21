三軍總醫院病患、護理師3人確診！　即起停止所有常規手術

▲三總有患者及護理人員共3人確診。（圖／記者邱中岳攝）

記者嚴云岑／台北報導

又有大型醫院爆出感染！三軍總醫院15至18日進行全院普篩，一名心肌梗塞入院病患18日被驗出陽性，Ct值32也沒有任何症狀，驗出確診個案後，院方分批病房、病患做相關採檢，又在同一病房發現外包人力護佐與同病房護理人員確診，三人都沒有明顯症狀，也沒有發燒。為保持醫院清潔，三總即起停止常規手術，新病人入院及門診均降載。

三軍總醫院副院長張峰義表示，首名驗出陽性的病患，Ct值32，研判可能感染一段時間，第二波採檢同病房外包護佐、同病房護理人員也驗出PCR陽性，初步研判可能為社區帶病毒入院。院方已全面清空該樓層進行清消。

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因應新冠肺炎疫情警戒標準提升，三軍總醫院自15日起主動擴大進行住院病患的PCR篩檢，迄18日止已篩檢845名，其中於18日檢出一名陽性住院病患，隨即分批展開全病房工作人員全面篩檢共120人。

院方表示，第一波55人篩檢均呈陰性，惟第二波65人篩檢中有一名外包人力的護佐人員及一名同病房的護理人員呈陽性反應。該病房環境採檢36個位點PCR檢測皆為陰性，目前已暫停收治新病人，並持續針對病房病人及工作人員進行健康監測及追蹤檢測。

本案已通報衛生主管機關，依中央流行疫情指揮中心指導進行個案應處，並實施病房清空及環境消毒，後續確診個案相關診治情況將由指揮中心統一說明。

三軍總醫院強調，為確保院區潔淨，本院自即刻起停止所有常規手術，新病人入院及門診均降載，亦針對外包人員進行全面篩檢，衝擊醫療量能，實屬不得已，本院將持續配合中央整體防疫指導。