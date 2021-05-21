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雲林男車站前無罩喝飲料！警送新的一片竟被襲　辣椒水壓制送辦

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警查局斗六警分局今(21)日接獲報案有人在斗六車站前廣場未戴口罩，警方到場口頭勸導並提供新口罩，不料男子堅稱在室外空間，除拒絕戴口罩配合，更誇張襲警，警方請求支援警力前往將男子壓制逮捕後，依妨害公務、傷害、毀損現行犯移送法辦；對於男子未戴口罩部分，函請衛生主管機關裁處。

▲雲林一名51歲劉姓男子今天上午未戴口罩持一瓶飲料在斗六火車站廣場，不僅拒絕員警提供口罩，更出手推擠員警，造成2名員警身體擦挫傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林一名51歲劉姓男子今天上午未戴口罩持一瓶飲料在斗六火車站廣場，不僅拒絕員警提供口罩，更出手推擠員警，造成2名員警身體擦挫傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣斗六警分局今日清晨五點多接獲民眾報案，指出有人堅持不戴口罩，警方隨即到場勸導，發現一名51歲劉姓男子未戴口罩持一瓶飲料在斗六火車站廣場，不僅拒絕員警提供口罩，更出手推擠員警，造成2名員警身體擦挫傷。

▲雲林一名51歲劉姓男子今天上午未戴口罩持一瓶飲料在斗六火車站廣場，不僅拒絕員警提供口罩，更出手推擠員警，造成2名員警身體擦挫傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劉男遭警方制逮捕後，依妨害公務、傷害、毀損現行犯移送法辦；對於劉男未戴口罩部分，將函請衛生主管機關裁處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方指出，到場後請劉姓男子出示身分證明文件，而劉男卻趁隙出手攻擊員警，員警立即使用辣椒水及警棍制止，男子於攻擊過程中造成兩名員警四肢及顏面多處擦挫傷，帶在身上的裝備密錄器、眼鏡及手錶等也受損，由警力協助將劉姓男子壓制逮捕。

警方進一步表示，將劉男壓制逮捕後，依妨害公務、傷害、毀損現行犯移送法辦；對於劉男未戴口罩部分，將函請衛生主管機關裁處。警方呼籲現在疫情緊張，全國已進入三級警戒，民眾外出時須全程佩戴口罩；不要貪圖方便未佩戴口罩，避免受罰以外也能保護自己跟他人，警方將積極協助配合權責單位加強宣導及查處。

▲雲林一名51歲劉姓男子今天上午未戴口罩持一瓶飲料在斗六火車站廣場，不僅拒絕員警提供口罩，更出手推擠員警，造成2名員警身體擦挫傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林一名51歲劉姓男子今天上午未戴口罩持一瓶飲料在斗六火車站廣場，不僅拒絕員警提供口罩，更出手推擠員警，造成2名員警身體擦挫傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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