疫情蔓延！北市社福大樓淪陷爆社工確診　社會局急匡列32人篩檢

▲北市傳社福大樓社工確診，將進行消毒作業。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

全台新冠肺炎疫情升溫，進入第三級防疫警戒，指揮中心20日公布，新增286例本土，台北市87例，以萬華40例最多。北市社會局所屬的社福中心，也傳出有社工確診消息，緊急配合疫調、匡列接觸者共32人等，31人陰性、另1人已接種疫苗。

北市社會局指出，5月20日某社福中心1名社工核酸檢測（PCR）確診。經疫情指揮中心防疫醫師疫調及匡列密切接觸者，考量該辦公室空間開放、空調共用，故需居家隔離的接觸者社工、社區派工及替代役共計32人，其中31人立即進行快篩，檢測結果皆為陰性，另1人則已接種疫苗。

社會局表示，由於社福中心同仁需進行14天居家隔離觀察，為避免人力不足，也緊急調派人力支援。北市環保局也將盡速安排該中心所屬大樓清潔消毒。

社會局長周榆修表示，為了不讓弱勢或個案服務中斷、服務不打烊，社會局日前已依市府規定，安排各科室及社福中心同仁調整彈性上班時間、異地辦公，若有單位員工同仁需要居家隔離或需請假停照顧假者，都可讓各單位彈性調整支應。

至於傳出確診之社福中心業務，將由中正社福中心備援支應，並請其他社福中心同仁一同排班支援。社區弱勢民眾就診所需的醫療掛帳單、物資補給、社區諮詢服務、個案應變救援、弱勢收容安置、緊急生活救助、福利申請、就醫、就業轉介等服務，自即日起均可洽中正社福中心（02-23962340）提供服務。

周榆修呼籲，在疫情嚴峻期間，調整社工上班方式，分流辦公、彈性上班時間；若有需要家庭照顧者，也鼓勵請「防疫照顧假」，家安人安服務安。

此外，社工若非必要，全面以電話訪視取代面談訪視，而家訪或居家服務，都須確認服務個案家中是否有確診者、居家隔離等風險，會尋求專業防疫醫療團隊或警消單位全力應援。

周榆修說，已將第一線社工提報「優先施打疫苗名單」，降低服務時面臨的風險。最後周榆修表示，該社福中心社工確診，為了保障第一線同仁的人身安全，依照防疫醫師的判斷，立即擴大匡列接觸者，該社福中心之服務，也由原異地辦公同仁及後備人力支應，市民無須擔心也盼各界體恤社工之辛勞。