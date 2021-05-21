保留醫療量能　臺大雲林分院緊急關閉虎尾院區急診

▲臺大醫院雲林分院將於2021年5月21日晚上8時起至6月1日上午8時止，暫時關閉虎尾院區急診室。（圖／翻攝自臺大醫院雲林分院官網）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發展，將於2021年5月21日晚上8時起至6月1日上午8時止，暫時關閉虎尾院區急診室。虎尾院區急診室關閉後，將即刻著手規劃設立雲林社區新冠肺炎採檢站、協助有疑慮的民眾進行社區採檢，並預期能降低週邊醫院急診因負擔大量無症狀採檢病人所造成的壓力。

臺大醫院雲林分院指出，因應疫情快速變化，全國提升至三級防疫警戒，為保全本院重度級急救責任醫院之醫療能量，位於斗六的雲林及虎尾兩院區人員調度運用，並且確實地實施分艙分流之排班政策，以保障工作人員與病人的安全，因此在雲林縣主管機關的同意之下，暫時關閉虎尾院區急診室。

臺大醫院雲林分院表示，虎尾院區的復健治療也將自5月24日至5月28日亦暫停服務，呼籲民眾非緊急、非必要，暫時不要到醫院，以減少醫院負荷及群聚感染的風險。

另外說明，北部疫情嚴峻，因應「中央疫情指揮中心」疫苗供貨調度，臺大醫院雲林分院自19日起疫苗接種以第一類醫護人員優先接種，暫停民眾公費或自費接種。原有預約疫苗施打的民眾將視疫苗配送情形再行公告是否如期接種。

臺大醫院雲林分院提醒，因應疫情變化敬請隨時相關動態新聞與發展情勢，做好個人防疫工作，本院將依政府公告及疫情動態相關變化調整相關規定與措施。防疫期間，許多需要民眾配合的措施造成不便與困擾，希望民眾給予支持與體諒。

▲臺大醫院雲林分院將於2021年5月21日晚上8時起至6月1日上午8時止，暫時關閉虎尾院區急診室。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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