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獨／高雄千人社區大樓管委會公告：住戶確診　對街超商閉店清消

▲高雄一棟社區大樓管委會貼出公告，表示有住戶確診 。（圖／民眾提供）

▲高雄一棟社區大樓管委會貼出公告，表示有住戶確診 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一棟超過20年的社區大樓管委會貼出公告，表示社區住戶有人確診，並且已經送到醫院隔離，巧的是對街的超商也緊急「閉店清消」，而求證高雄市衛生局，同樣獲得須由「中央流行疫情指揮中心」公告後才能進一步說明。

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一張紅紙就貼在牆上，疑似是被住戶拍下外流，高雄市一棟超過20年的社區大樓，裡頭總共有302戶，算一算超過超過友千人住在裡頭，而管理委員會在20日貼出的公告就寫了本社區D棟某樓層已經有「新冠肺炎」確診案列，並且已經送至醫院隔離。同時呼籲社區所有的住戶，進出本社區務必戴好口罩、量體溫，勤洗手、多噴酒精，同時勿在社區公共區域聊天。這張公告也有蓋上管委會的印章。

巧得是這間社區大樓對街的超商，也在公告出現的同一時間點，在大門口宣布「閉店」清消一天，讓人不免質疑真的有人確診，記者求證高雄市衛生局，衛生局表示目前沒有接獲相關資料，如果真有人確診也只能等到「中央流行疫情指揮中心」說明後，才能進一步公布相關疫調足跡資料。

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