每天都要「取締沒戴口罩」民眾！員警看到「疫苗接種排序」超崩潰

記者陳雕文／新北報導

本土新冠疫情大爆發，醫療單位量能出現耗竭危機，衛生單位也已經沒有人力協助送醫，導致雙北區部分確診者只能在家隔離自求多福，新北市政府警察局認為，各單位應該共體時艱，因此要求外勤同仁協助衛生單位取締未戴口罩的民眾，但基層看到「公費疫苗接種對象排序」崩潰說，「我們也是第一線人員」！

▲警員取締未戴口罩的民眾，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北警加入「取締未戴口罩民眾」的行列，警察局表示，每天都會進行統計，但不列入績效考核，基層質疑，過去很多勤務也都說不會列入評比，但這些統計數字最後還是秀出來，各分局長看到又會擔心自己的管轄是最後一名，因此要求警員積極取締。

基層表示，每次走進人群宣導、開單告發取締沒戴口罩的勤務，都是警察執行，我們把衛生單位（疫苗接種對象排序為第2）的工作攬來做，他們只要一句，「沒人力」我們就要共體時艱，但是在「公費疫苗接種對象」排序中，警察也只排在第5，明明我們也是第一線面對民眾或是確診者的人，但打疫苗根本輪不到我們。

資深警員表示，若要比較防護裝備，消防、醫療人員絕對比我們更完整，我們基本上戴面罩跟口罩就要上陣了，不斷接觸人群，在取締時抄寫資料也不可能維持社交距離，現在動不動就會遇到發高燒的民眾，我們該怎麼辦？

基層提到，由於防疫績效被列為重要職務調整參考，局長、分局長絕對讓我們上火線！但明明我們跟消防、衛生局等單位一樣，都要在第一線接觸民眾，結果疫苗接種的排序，根本輪不太到警察。

新北市政府警察局表示，感謝外勤同仁進行「未戴口罩取締」，但這項勤務並非硬性規定，已請同仁務必要注意自己本身防護安全的前提下才舉發；由於該勤務具有一定風險性，其中三重分局特別積極執行，將請行政組研議嘉獎標準，目前尚未定案；另提醒同仁舉發該項違規時的標準，仍應給非惡意或疏忽的民眾改善的機會，若不願改善才舉發。

▼取締執行件數。（圖／記者陳雕文翻攝）