「開車未戴口罩」最重罰1.5萬　1999：離開家門就算外出

▲外出一律佩戴口罩，無論騎車、開車都一樣。（圖／記者姜國輝攝）

記者柯沛辰／綜合報導

全國升至三級警戒，外出須佩戴口罩，但在自己車內未戴口罩，算違規嗎？有不少網友在臉書上表示，自駕未戴口罩還是被開罰，因此致電1999市民專線確認，得到的答案是「只要離開家門就是外出」，但由於各縣市執行標準不一，建議民眾開車還是要戴口罩，否則將依《傳染病防治法》處3千元至1.5萬元不等罰鍰。

時尚教主藍心湄20日下午在臉書詢問「請問自駕也是要戴口罩嗎？」引起許多網友討論。不久後，家醫專科醫師王姿允也在臉書指出，她打去1999確認，1999回答「因為全台（高雄5／19）進入第三級警戒，只要離開家門就要戴口罩」。

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▲藍心湄也在臉書詢問，「自駕也要戴口罩嗎？」（圖／翻攝自臉書／藍心湄）

目前臉書各大社團都有網友分享自己和親友被開罰的案例，其中一位男網友就在臉書社團「新竹爆料公社」指出，「早上妹妹的同事在別的縣市開車，車內沒戴口罩被開了一張單，我很擔心，所以打電話到1999確認，真的會被罰，因為算是外出！」

對此，《ETtoday新聞雲》致電查證。北市府回應，車上應該算是室內，若關窗未戴口罩，目前北市警方以勸導為主，但如果開窗又沒戴口罩，經上前勸導不聽就會開罰。不過，各縣市執行標準不同，建議民眾即便自駕還是全程佩戴口罩，以免被開罰。

▲高雄有民眾未戴口罩，被拒收垃圾。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局證實，只要離開室內空間，在戶外不論是騎車、開車，都要戴口罩。至於是否罰到1.5萬元？衛生局回應，依據傳染病防治法，未佩戴口罩且經勸導不聽者，處新台幣3000元到1.5萬元罰鍰，但罰款金額視情節輕重，再由當地主管機關裁罰。

許多網友紛紛留言，「不透光隔熱紙要大賣了」、「安全第一，戴好就是保護自己跟家人」、「看來只要離開家，連水都不能喝了」、「不相信的人自己打一下1999就知道了嘛」、「好多人打到1999問，但各縣市標準和規定好像不同」、「什麼都做不了的我們，只是把口罩戴好，有這麼難嗎？」掀起熱議。

疾管署指出，踏出家門的那一刻起就算是「外出」，新北市與高雄市標準與中央一致，認為開車屬於「外出」，無論是否開窗、是否獨自一人都須佩戴口罩，違反規定即開罰。台北市政府則認為中央或條文未明訂，若只有一人獨自開車、車窗緊閉，目前仍以勸導為主。

▼「踏出家門就是外出」，必須佩戴口罩。（圖／記者姜國輝攝）

▼醫師王姿允也致電1999確認，「開車也要戴口罩」。（圖／翻攝自臉書／王姿允醫師。我的無齡秘笈）

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