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護理師第3次採檢「陰性」！匡列47人皆陰　花蓮維持零確診

▲花蓮縣政府秘書長張逸華強調，護理師身體不適與確診地點在台北，就事論事花蓮在地還是零確診，請民眾不要恐慌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府秘書長張逸華強調，護理師身體不適與確診地點在台北，就事論事花蓮在地還是零確診，請民眾不要恐慌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心19日宣布提升全國警戒至三級，花蓮縣政府20日上午在衛生局召開防疫記者會，針對鳳榮醫院護理師確診一案進行說明與釐清，並呼籲民眾暫緩出入外縣，避免自身暴露於危險之中。

秘書長張逸華表示，昨日北區疾管中心電話通知花蓮衛生局，鳳榮醫院護理師家住台北，5月14日離開花蓮回台北，前往亞東醫院陪病（舅舅），舅舅住院已採檢三次都是陰性，陪病的護理師在亞東醫院直至15日採檢也都是陰性，18日在亞東醫院因身體不適採檢呈現陽性確診，依據中央疫情指揮中心疫調足跡標準，往前推三天，護理師人皆在亞東醫院。

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21日下午中央疫疫情中心告知花蓮縣府，護理師第三次採檢顯示為陰性，整起事件造成虛驚一場，花蓮縣府終於鬆了一口氣。

張逸華強調，護理師染病日期與地點係在亞東醫院，但花蓮縣政府 仍不敢掉以輕心，以最嚴謹負責任的態度，從5月14日該護理師離開花蓮前三天做疫調，縣府秘書長張逸華表示，該護理師家在台北，工作地點在花蓮鳳榮醫院，身體不適與確診地點在台北亞東醫院，就事論事，花蓮在地還是零確診，請民眾不要恐慌。

▲花蓮縣政府秘書長張逸華強調，護理師身體不適與確診地點在台北，就事論事花蓮在地還是零確診，請民眾不要恐慌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

衛生局長朱家祥表示，花蓮疫調後匡列47人做快篩，目前為止都是陰性。

衛生局長朱家祥進一步提出說明，針對鳳林榮民醫院護理師個案，花蓮疫調之後總共匡列47人，其中有病人18位、陪病家屬2位、醫師6位、護理師11位、護佐3位，照服員6位、替代役1位，總共47位，因此立刻將47位做快篩，到目前為止都是陰性，這47位也送PCR核酸檢測，目前正在檢驗中，整體來講這47位做了該做的檢查，同時將這些被匡列個案送到居家檢疫旅館做居家隔離，目前隔離14天。

朱家祥接著說，19日已和鳳林榮民醫院趙院長、張副院長做細節討論，目前鳳榮醫院急診維持正常運作，但門診部分全面關閉，並已調配玉里榮民醫院護理師前往支援。至於12日至14日三天，曾到過鳳林榮民醫院的鄉親請做好自主健康管理，若到5月29日這段期間有任何呼吸道症狀、腹瀉、嗅覺異常等相關症狀，請佩戴醫用口罩盡速就醫，切勿搭乘大眾交通系統，就醫時務必說明旅遊史、職業史、接觸史，以及周遭人員是否有相關徵狀，並說明TOCC這段期間曾經到過鳳林榮民醫院。

朱家祥提醒，民眾若有相關問題請撥打防疫專線03-8226975，居家隔離個案中之親人、家人，如果有任何不舒服請盡快就醫，如果沒有也要做自主健康管理14天。

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