桃園高雄各1確診者曾到屏東市、火車站　屏縣完成軌跡消毒

▲屏東縣政府對相關場所消毒 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府20日公佈二例其他縣市確診者在縣境內足跡，其中一位來自桃園市、一位高雄市，她們到過場所，衛生局已進行消毒，並匡列9人檢疫居家隔離，提醒曾出入相關場所民眾自我健康監測，若有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等相關症狀，應佩戴醫用口罩儘速就醫，不得搭乘大眾運輸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼消毒。

縣衛生局表示，案號「2706」54歲桃園市婦人，於5月16日至屏東市弟弟家小住，17日出現呼吸道症狀，19日確診染疫；中央疫情指揮中心通知確認後，屏東縣政府公佈疫調婦人在屏東停留期間足跡，包括屏東火車站、客運站、屏東市復興南路陳家檳榔店、屏東市弟弟家等地，目前均已完成消毒作業，並匡列7人採檢後居家隔離。其餘營業場所因婦人短暫停留或為非特定人，列自主健康監測。

▲確診者足跡。

衛生局指出，案號「2706」15日夜間從桃園市統聯客運經國轉運站上車，進入台中市中港路轉運站，經轉搭乘往屏東線之統聯客運，16日凌晨屏東站下車後前往火車站廁所，隨即步行至復興南路陳家檳榔店，向店員詢問第一無線計車電話，並搭乘計程車前往弟弟位於屏東市住處，未再出門。

18日因感身體不適由另一位弟弟騎乘機車送至國軍高雄總屏東分院就醫，經醫師評估後，予以採檢以通報社區新冠病毒送驗後返家，19日採檢後確認為陽性，現收治在負壓隔離病房。因其長期居住桃園市，偶爾才回屏東，屏東衛生局也通報桃園市衛生局相關事宜。

案號「2357」45歲女性，於5月11日下午乘坐妹婿駕駛自小客車，前往親友家戶外烤肉聚餐活動，結束後個案即返回高雄市。

屏東縣政府表示，疫情嚴峻，請民眾務必配合做好防疫措施，戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，減少不必要出門，保護自己也是保護他人。

►Her推出「彈開式方形蚊帳」外型可愛多款可選不用組裝、有不同尺寸適合床鋪