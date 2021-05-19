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抓到了！梧棲男PO文控水果商全家確診、趴趴走害染疫　鬼扯一通

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方昨日將施男通知到案，訊後依法移送台中地檢署偵辦。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區一名施姓男子，18日涉嫌於臉書社團張貼不實疫情訊息，指某水果商曾去萬華又未戴口罩，新聞上的確診案例即是該水果商的兒子云云，造成店家困擾及網友恐慌，店家也趕緊跳出澄清店內並無人員確診，警方循線將施男通知到案，訊後依法將他移送台中地檢署偵辦，最高可罰300萬元。

台中市清水警分局調查，施姓男子（41歲）18日上午6時許，在臉書社群貼文，內容稱「梧棲疫情可能要大爆發了」、「因為一個賣水果的他有去萬華賣水果回來又沒有戴口罩又去梧棲好多酒店送水果已經三個小姐確診了，那個送水果的全家確診而且他兒子還跑到東海去新聞上說的那個逛東海的就是送水果的兒子，她有給好幾家都送水果還和他們一起聊天了」等語，文章PO出即造成店家困擾及網友恐慌。

警方執行網路巡邏發現後即截圖存證，並由梧棲分駐所及偵查隊立即成立專案小組積極偵辦，雖施男約於半小時隨即刪文，但警即已掌握施男身分，並於同日晚間7時許查獲施男到案說明，全案調查後，依法嫌移送台中地檢署偵辦。

受害店家表示店內没有任何員工確診，雖不對施男提告，但希望警方予以查明澄清未確診真相，以避免造店家及員工困擾。

清水警分局長張啓祥表示，民眾接獲來源不明或未經證實之疫情訊息時，應先求證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、社會秩序維護法等規定，確診個案資訊，將以中央流行疫情指揮中心或各地方政府公布消息為主，民眾切勿散播或轉傳不實疫情資訊，避免觸法。

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