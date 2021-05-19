東海、朝陽2確診曾到東協廣場「美樂地KTV」　移工多恐成防疫破口？

▲環保局派員至東協廣場進行消毒作業。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中19日確診人數為5例，其中2例分別是東海大學、朝陽科大的學生，不約而同都曾到過台中市中區東協廣場美樂地KTV，足跡重疊。美樂地KTV價格低廉，深受學生族群喜愛，但如今疫情升溫，加上東協廣場周遭移工眾多，若有逾期移工或無身分證，查證困難，都增加防疫難度。勞工局表示，目前針對移工較常聚集的場所，都會張貼以簡單圖示及印有多國語言的海報加強宣導，也呼籲雇主、企業，至6月8日之前讓移工都待在家裡或宿舍，減少外出。

台中市政府19日下午於記者會表示，今日增加5名確診者，其中案2413是東海大學學生，感染源是從台北接觸，14、15日曾與台北下來的3明高中同學接觸，足跡包括米粉店、家樂福德安店、東協廣場、台中路的萊爾富、醫療用品店，18日突然發高燒，就醫採檢為陽性，匡列22名居家隔離者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一名為朝陽科大學生，由於昨晚很晚才接到通報，目前感染源還不清楚，尚在進行疫調。該名案例足跡包括13日到校，同晚跟朋友去東協廣場美樂地唱歌，14日到校、霧峰夜市，15日曾搭公車至兒童關懷協會、某自助餐店、中友百貨裡的大創誠品、韓國年糕火鍋店，17日開始不舒服，之後就醫確診住院。

上述2例確診者都曾到過中區東協廣場美樂地KTV唱歌，足跡重疊。東協廣場管委胡斯喻表示，針對朝陽科大學生，13日晚間10時許，包含確診者有5、6名同學到店唱歌，一直唱到隔日早上7時許才離開。

胡斯喻說，得知有確診者後，立即跟環保局聯繫，請他們來消毒，目前東協廣場全部商場已經關閉，已自主停業，只剩商旅可以營業，但他們也通知商旅，若生意不好就自己停業，如果不停業就要做好量體溫、戴口罩及實聯制等相關作業。

由於東協廣場為中部外籍移工喜愛的聚集地，加上日前萬華有不少逾期移工四散全台各地，有民眾擔心是否該地將成防疫破口？對此，勞工局表示，台中市移工有10萬6000多人，以越南、印尼、泰國、菲律賓為最多，目前已派專人宣導，將四國語言製作宣導海報，在火車站等多處場所進行宣導，也呼籲雇主、企業，至6月8日之前讓移工都待在家裡跟宿舍，減少外出。

居家不出門也可以囤貨