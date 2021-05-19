遠百、環球購物中心支援「簡訊實聯制」　花5秒就入館

▲遠百宣布5／20起簡訊實聯制入館全台上線。（圖／遠百、環球購物中心提供，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

行政院政委唐鳳開發「簡訊實聯制」並於今（5／19）公告推出，百貨包括遠百、環球購物中心率先響應，遠百表示旗下11店加上遠企購物中心，明（5／20）起就可全面上線；環球購物中心則表示，旗下7間分店從即起，也將陸續提供全國簡訊實聯制入館。

遠百表示，行政院今推出「簡訊實聯制」，全台遠東百貨及遠企購物中心當天下午3點就申請QR Code，預計從5／20起全面上線，消費者只要進入全台遠百掃描QR Code，不需要再填寫個人資料，無論是手機有無照相功能，都能減少紙筆接觸、迅速完成實聯制。

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而環球購物中心也表示，即起全台7店實聯制措施也將陸續替換，採用「全國通用簡訊實聯制」，消費者只要掃碼並點選連結，發送簡訊共3步驟，約5秒鐘就能完成實聯制，搭配原紙本填寫並行使用。

簡訊實聯制一共有三個方法可以使用；方法一，使用有照相功能手機使用者，僅需打開相機掃描，依指示操作即可完成。方法二，使用LINE「疾管家」之使用找，依頻道附加功能，用內建的掃瞄功能操作即可。方法三，沒有相機功能手機之使用者，開啟簡訊功能，在收件人的地方輸入1922，訊息欄位輸入店家提供的店家碼，發送簡訊即可完成。