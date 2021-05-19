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影／第二批40萬劑AZ疫苗到了！　最快7天後開始接種

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫苗終於抵台了！我國透過COVAX會分配第二批，共計40.04萬劑AZ疫苗在19日下午抵達桃園國際機場，據指出，預計經過1週檢驗封緘時間，這批疫苗即可開始運用，預計最快7天後開始接種，未來將控管一部份提供第一線醫護人員、防疫人員與確診病患等高風險人員使用，預計這兩天會討論公布。

▲國內疫情持續延燒，我國透過COVAX會分配第二批共計40.04萬計AZ疫苗19日下午抵達桃園國際機場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國內疫情持續延燒，我國透過COVAX會分配第二批共計40.04萬計AZ疫苗19日下午抵達桃園國際機場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲我國透過COVAX會分配第二批共計40.04萬計AZ疫苗19日下午抵達桃園國際機場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲我國透過COVAX會分配第二批共計40.04萬計AZ疫苗19日下午抵達桃園國際機場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這批AZ疫苗在下午3時44分由長榮航空078班次787-10型客機從荷蘭阿姆斯特丹國際機場載運抵達桃園國際機場，飛機停靠長榮倉儲外機坪，並由海關人員核定相關文件，由長榮倉儲機放倉出關。

▲我國透過COVAX會分配第二批共計40.04萬計AZ疫苗19日下午抵達桃園國際機場長榮倉儲機坪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲我國透過COVAX會分配第二批共計40.04萬計AZ疫苗19日下午抵達桃園國際機場長榮倉儲機坪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中指出，這批疫苗來自韓國，食藥署只須封緘檢驗1週即可配送，有效期限到8月底，現在許多人搶接種公費疫苗，連自費疫苗接種都已暫停申請，1週檢驗封緘後配送至各縣市即可開始接種，最快7天後就能施打。

陳時中強調，這批疫苗會控管一部分出來，優先提供給第一線的醫護人員與防疫人員施打。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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