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防疫升三級警戒　屏東縣長潘孟安：外出不戴口罩直接開罰

▲屏東縣長潘孟安主持緊急召開疫情指揮中心會議 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣長潘孟安主持緊急召開疫情指揮中心會議 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

中央流行疫情指揮中心19日下午宣布，全台疫情警戒全面提升至第三級，屏東縣政府下午緊急召開疫情指揮中心會議，研擬相關因應措施。縣長潘孟安表示，「外出不戴口罩直接開罰」，全力防堵疫情。

這項會議，潘縣長另盤整並緊急採購防疫物資與人力、各公共場域加強清消、營業處所落實各項防疫規定外，並呼籲民眾做好自我保護措施，勤洗手且外出更要「口不離罩、罩不離口」，共同防堵疫情持續擴散，嚴守社區防線，一切以防疫為第一優先。縣境內中央各部會所屬機關及33鄉鎮市公所務必全力配合，包含轄內重點空間每周清消一次，並配合相關勸導與取締工作，若不配合將予以究責。

縣府表示，第三級警戒將加嚴、加大限制措施，除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，包括展覽場、電影片映演場所(戲院、電影院)、集會堂、體育館、活動中心、展演場所(音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館)、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所；以及教育學習場域，包括社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構(社會教育館、科學教育館、圖書館)及老人共餐活動中心等其他類似場所。

另墾丁大道落實人車分流，傳統市場、夜市強制規定全程佩戴口罩，禁止試吃、一律外帶；公園或百貨公司所附兒童遊樂設施全面暫停、釣蝦（魚）場、夾娃娃機店全面暫停營業；役男徵兵5月份全面暫停；針對公共場所及室內空間，未配合佩戴口罩之民眾強力執法，各局處及公所可逕行舉發並移請衛生局開罰。

第三級警戒區域9大防疫指引措施，包括民眾外出時務必全程佩戴口罩；避免不必要移動、活動或集會；停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會；自我健康監測（有症狀應就醫）；營業場所及洽公機關落實人流管制，戴口罩、保持社交距離；職場及工作處所應遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施如異地、遠距辦公、彈性時間上下班（如異地、遠距辦公、彈性時間上下班）；餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶；婚、喪禮應落實實聯制、社交距離並加強清消；公共場域、大眾運輸加強清消。

潘縣長強調，醫療體系擴大開設專責病房、分艙分流、設置戶外篩檢站以採檢、擴大篩檢量能、廣泛運用遠距醫療於門診病患、啟動專責應變醫院。疫情嚴峻，請民眾務必配合做好防疫措施，避免出入人多擁擠或傳播高風險場域，戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，減少不必要出門。

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