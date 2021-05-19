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停課不停學看這裡　TBC台灣寬頻推出防疫上網專案

▲TBC台灣寬頻推出防疫上網專案。（圖／南桃園有線提供）

▲TBC台灣寬頻推出防疫上網專案。（圖／南桃園有線提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著全台學校停課不停學，教學方式改為線上教學，南桃園有線19日表示，TBC台灣寬頻針對家有學子的家長們也申請在家上班，推出光直達「停課不停學上網專案」，主要是針對防疫期間有上網需求的用戶，限時限量提供6個月的短約期防疫上網專案，讓學生學習不落後，民眾在家辦公好順暢。

南桃園有線表示，TBC考量全家上網頻寬需求，推出不同費率和速率的防疫專案。此外，有線電視收視戶加裝光直達再享上網月費折扣；同時為了讓居家防疫民眾的家庭娛樂更豐富，TBC也推出4K BANDOTT機上盒方案，新申裝TBC光直達服務的用戶可享有優惠直購價，把4K BANDOTT機上盒和藍牙遙控器帶回家，在防疫期間把省下通勤的時間變成在家追劇，全家人共賞好片，共享美麗好時光。

由於疫情關係，民眾對於外人進入家中都有疑慮，TBC表示：「有線電視和光纖寬頻的裝機或維修大多都必須進入客戶家中，公司的工程人員都會遵守防疫期間SOP標準作業流程，出入量體溫、隨時戴口罩、酒精消毒、穿著乾淨的服裝進入客戶家中，所有防疫準備工作都會執行完善，保護員工同時也守護客戶，在防疫期間共同努力做好防疫工作。」

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