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全台三級警戒　鄭文燦：先設4社區採檢站！未戴口罩外出一律開罰

▲針對疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦表示，中央疫情指揮中心已宣布全國進入三級警戒，所有民眾若外出都要戴口罩，否則一律開罰。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦表示，中央疫情指揮中心已宣布全國進入三級警戒，所有民眾若外出都要戴口罩，否則一律開罰。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央疫情指揮中心已宣布全國都進入三級管制，桃園市長鄭文燦19日表示，所有民眾外出都要戴口罩，不戴口罩都要開罰，環保局清潔隊可以不收垃圾，在公園也禁止進入，如果被稽查小組查到一律開罰，在三級管制時候，呼籲市民要減少外出、減少聚餐、減少人流，戴口罩是一個很基本的防護，要求所有單位都要嚴格執行外出戴口罩政策，這個強度會要求很嚴格，請市民一定遵守，沒有任何違反空間，這是三級管制基本前提。

鄭文燦下午主持桃園市責任醫院聯防會議，邀請全市11家責任醫院院長或負責人出席，鄭文燦指出，召開責任醫院聯防會議，有幾個重要決議：第一，接下來疫苗施打策略，讓醫護人員優先。第二，為保護11家責任醫院採檢與醫療量能，市府設置社區採檢站，目前預定設置4個社區採檢站，由責任醫院、衛生所與基層診所支援，以降低醫院負擔，採檢站需經過1922專線預約，由衛生局人員安排定時定點採檢，避免人流複雜，這項工作會在幾天內就定位。

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另外就是要嚴格實施外出戴口罩，在三級警戒時，除呼籲市民減少外出、聚餐與人流外，戴口罩是三級基本的防護，若外出未戴口罩，被稽查人員查獲將一律開罰。

▲桃園市長鄭文燦19日召開責任醫院聯防會議，邀請全市11家責任醫院院長與各醫師公會負責人協調。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦19日召開責任醫院聯防會議，邀請全市11家責任醫院院長與各醫師公會負責人協調。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，有關11家責任醫院，桃園市支援雙北病患收治，也希望做好分類分流，讓輕重症可以分流，保留醫療量能，另外我們希望目前非必要性、非急迫性醫療行為，例如健檢、美容、復健、整形可以延後，醫院也可以設置通訊醫療、視訊醫療，以減少醫院負擔，空出來的病床要轉型為專責病床，以增加收治能量，這部分衛生局會協助各醫院盡快申請設置完成，醫療能量、責任病床可以提高。

另外，希望在未來，配合中央政策，能夠設置隔離醫療站，或升級版的集中檢疫所，能讓輕症病患得到妥善照顧，透過一定醫療進駐，讓輕症或較無症狀病患，一樣可得到醫療照顧，這點會充分向中央反映。

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