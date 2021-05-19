桃園設30社區篩檢站！鄭文燦：即刻搶先完成3站　3地區居隔數上升

▲桃園市將廣設30個社區篩檢站。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園疫情仍持續延燒，市長鄭文燦19日在防疫會議上表示，這一波疫情確診人數已經超過1000人，桃園以準三級警戒的定位，仍有多地方要採用嚴格標準，其中戶外戴口罩要嚴格落實；因應社區篩檢需求，衛生局已規劃好全市有30個社區篩檢站，這30個篩檢站視疫情發展分別設置，今、明兩天會完成3個篩檢站，分別由衛生局與基層醫療院所來支援。

鄭文燦指出，這次疫情震央主要在雙北，但已經蔓延到各縣市，桃市確診個案略有提升，我們在防疫準備上必須要提升等級，我們以準三級定位，仍然有很多地方需要採用嚴格的標準，戶外戴口罩要嚴格落實，請衛生局再次公告，由衛生局、經發局、警察局、新聞處組成聯合稽查小組，可以到一些重要營業場所或戶外場所稽查，讓民眾瞭解出門就要戴口罩的必要性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其次包括室內5人、戶外10人規定，我們也要多宣導落實，不外出、不聚餐、不辦家庭聚會、盡量減少活動，尤其是跨縣市活動，這部分將邀請各單位多宣導，如果造成人潮聚集的場所都可盡量關閉，大原則就是要在5月30號之前，讓人流、人潮減少。

▲桃園市長鄭文燦19日召開防疫會議，聽取各單位報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦認為，我們特別觀察目前居家隔離的人數有所上升，比較多的是桃園、蘆竹、龜山等行政區，主要是這三個行政區與雙北往來比較密切，確診個案很多都是與雙北有旅遊史、接觸史或活動史，有時候因家庭聚會就產生群聚感染，這部分也要減少，包括這三個區公所也要多宣導，不做任何跨縣市家庭拜訪與交流，這三個地方足跡是比較多，居家隔離的人數也明顯比較多。

▲桃園市長鄭文燦指出，戶外戴口罩要請各單位多加宣導與稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，這段時間仍需要支援雙北醫療能量，分級分流的原則仍然非常重要，中央疫情指揮中心已經決定，集中檢疫所要提出加強版收治輕症，重症或者症狀需要醫療服務再到11家責任醫院；目前11家責任醫院當然是全力支援雙北，由於備用病床越來越少，所以下午會召開11家責任醫院聯防會議，把分級分流原則再次確認，這部分與中央要密切協調，以確保桃園市醫療能量。

此外，因應社區篩檢需求，衛生局已規劃好全市有30個社區篩檢站，這30個篩檢站將視疫情發展分別設置，今、明兩天會完成3個篩檢站，3個篩檢站會分別由衛生局，包括我們的基層醫療院所來支援。篩檢站是符合規格的，如果有症狀或者有雙北旅遊史，都可以打1922，由衛生局的人員安排到適當的處所去篩檢。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►高中以下停課 鄭文燦籲：師生落實防疫「保護自己也保護他人」

►石門水庫蓄水剩12.2%！只夠供水21天 鄭文燦：桃園應改列橙燈

►抽菸害死鄰居！癮君子亂丟菸蒂引發火勢 他逃生不及嗆傷亡