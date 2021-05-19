　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

石門水庫蓄水剩11.7%！只能撐21天　「二階供水」限制曝光！

▲針對石門水庫水情吃緊，桃園市長鄭文燦19日表示，進入橙燈是必然的，但若進入紅燈則會進行二階段供水措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對石門水庫水情吃緊，桃園市長鄭文燦19日表示，進入橙燈是必然的，但若進入紅燈則會進行二階段供水措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於石門水庫水情欠佳，梅雨鋒面仍遲遲未抵，市長鄭文燦19日表示，去年10月到現在，市府實施包括調度、備援與節水三大措施，相關對策超過50項，也提供給各縣市參考；但石門水庫水位仍非常低，進入橙燈是必然的，甚至可能進入紅燈，會進行二階供水，所以仍請大家全力以赴共同節水。

鄭文燦指出，石門水庫現在的水位確實非常低，即將進入橙燈，橙燈階段的減量供水會到達20%，有些不必要的營業用水也會停止，我們先前已將公立游泳池都停止了，所以未來節水的要求會再提高。備援部分，包括地下水全面使用、包括工業用、社區用的抗旱水井，也必須要在最短時間內要派上用場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦強調，另外也已請台水公司與水利署，必須從三峽河與板新水廠供應給桃園的大湳水廠的供水量，希望能夠再提高供應量，能夠支援桃園地區的用水；明天召開的抗旱會議，進入橙燈是必然的，甚至要進入紅燈，會進行二階供水，仍請大家全力以赴。

▲石門水庫水情吃緊，上游部分水位嚴重下跌。（圖／翻攝自桃園市觀旅局即時影像）

▲石門水庫水情吃緊，上游部分水位嚴重下跌。（圖／翻攝自桃園市觀旅局即時影像）

石門水庫截至19日上午10時許，有效蓄水量為11.7%，約為2374.15萬噸，預測供水天數只剩21天，另外，根據自來水二區處指出，若進入二階限水措施包括下列措施：

1. 停止供水：包括停供噴水池、沖洗街道、水溝、大樓外牆、試放消防栓、露天屋頂放流等不急需得停供之用水。

2. 減量供水：
(1) 每月用水超過 1000度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供 5%，但醫療或其他因性質特殊，減量供水將造成重大公眾損失之用水戶，不在此限。
(2) 游泳池（含附設泳池）、洗車（含加油站附設洗車）、三溫暖及水療等業者，減供 20%。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►桃園設30社區篩檢站！鄭文燦：即刻搶先完成3站　3地區居隔數上升

►快訊／桃園富岡火車站傳「站務員確診」！　站內緊急大消毒

►高中以下停課　鄭文燦籲：師生落實防疫「保護自己也保護他人」

ET快訊
快訊／都沒下雨　新竹地區6／1分區限水
D奶妹發燒37.7度躲租屋處賣春！　緊急送醫追嫖客
終於等到！　超商限時1天「經典美式、拿鐵買1送1」
停電A-F組別會改變！　台電回應「這些地區」有更換
不只朝陽！東海大學也傳有學生染疫　住宿生想逃回家遭限制外出
午後恐停電！　台電改規則：A到F組輪流實施
獨／三總松山院區增1確診　醫接觸過進香團護理師「二採轉陽」
亞東「8D病房」護理師血淚告白　長官下封口令！她怒：只會講幹
4女3男都沒戴！　中空熱褲妹無罩上陣
快訊／亞東醫院「今再增3人染疫」　院方證實
快訊／政院宣布：40萬劑AZ疫苗下午4點抵台

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／解隔標準再放寬！輕症Ct值30↓送集檢所7天「免採檢可回社區」

西螺福興宮每3小時消毒　董監事輪班！婉拒志工團幫忙降低人流

快訊／台中某機械公司員工確診！　業者曝：與彰化感染源有關

收很多確診！北市聯醫現況曝　「醫師章魚哥」：我要打四個

不斷更新／彰化葡萄家族「群聚釀37人染疫」！懶人包一次看

不只朝陽！東海大學也疑有學生染疫　住宿生想逃回家遭限制外出

蘭陽大橋涵洞電纜遭貨車撞毀！羅東、五結「4318戶停電」搶修中

石門水庫蓄水剩11.7%！只能撐21天　「二階供水」限制曝光！

獨／三總松山院區增1確診　醫接觸過進香團護理師「二採轉陽」

快訊／台中宣布「外出都要戴口罩」！　勸導不聽將直接開罰

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

獨／解隔標準再放寬！輕症Ct值30↓送集檢所7天「免採檢可回社區」

西螺福興宮每3小時消毒　董監事輪班！婉拒志工團幫忙降低人流

快訊／台中某機械公司員工確診！　業者曝：與彰化感染源有關

收很多確診！北市聯醫現況曝　「醫師章魚哥」：我要打四個

不斷更新／彰化葡萄家族「群聚釀37人染疫」！懶人包一次看

不只朝陽！東海大學也疑有學生染疫　住宿生想逃回家遭限制外出

蘭陽大橋涵洞電纜遭貨車撞毀！羅東、五結「4318戶停電」搶修中

石門水庫蓄水剩11.7%！只能撐21天　「二階供水」限制曝光！

獨／三總松山院區增1確診　醫接觸過進香團護理師「二採轉陽」

快訊／台中宣布「外出都要戴口罩」！　勸導不聽將直接開罰

獨／解隔標準再放寬！輕症Ct值30↓送集檢所7天「免採檢可回社區」

全國停課「學生歸鄉、北孫南送」　台南防疫總動員

5秒3步驟完成登記！麥當勞、頂呱呱跟進實施「簡訊實聯制」

快訊／水情拉警報！新竹地區擬亮紅燈「6／1分區限水」

西螺福興宮每3小時消毒　董監事輪班！婉拒志工團幫忙降低人流

吳淡如家住Ｈ組免停電！曝社區秘辛：跟一棟白色建築物有關

快訊／台中某機械公司員工確診！　業者曝：與彰化感染源有關

靈鷲山活動延期改線上直播　員工「遠距辦公」少數分流上班

億級農舍藏鳳梨田旁！造價7千萬擁專業SPA池　傳賣2年無人問

疫情升溫　5搶1中華隊球員打疫苗人數增加　

洋裝正妹麵線店彎腰收碗引暴動　「麵線友」搶朝聖...她：我常客啦

生活熱門新聞

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

北部全淪陷！　今年1064例最新本土確診地圖

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

即／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒

更多熱門

相關新聞

快訊／水情拉警報「桃園、林口變橙燈！」　

快訊／水情拉警報「桃園、林口變橙燈！」　

旱災中央災害應變中心今（19）日召開跨部會議，由於五月以來梅雨降雨情形並不理想，供應桃園、新竹用水的石門水庫有效蓄水率只剩11.71%，會中決議自5月21日起桃園市及新北市林口區水情燈號調整為減量供水橙燈，臺南及高雄地區每月1000度以上工業用水戶節水力道提升至13%，希望延緩民生用水進入限水時間點。

水情會議今召開「桃園亮橙燈？」　竹科廠商節水率擬提高至17%

水情會議今召開「桃園亮橙燈？」　竹科廠商節水率擬提高至17%

桃園設30社區篩檢站！　鄭文燦：即刻搶先完成3站

桃園設30社區篩檢站！　鄭文燦：即刻搶先完成3站

高中以下停課　鄭文燦籲：師生落實防疫

高中以下停課　鄭文燦籲：師生落實防疫

石門水庫只夠供水21天　鄭文燦：桃園應改列橙燈

石門水庫只夠供水21天　鄭文燦：桃園應改列橙燈

關鍵字：

石門水庫水情11.7%鄭文燦二階限水

讀者迴響

熱門新聞

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

物流車起火防疫酒精近乎全毀　警消國3上緊急搶救

北部全淪陷！　今年1064例最新本土確診地圖

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面