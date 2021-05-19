石門水庫蓄水剩11.7%！只能撐21天　「二階供水」限制曝光！

▲針對石門水庫水情吃緊，桃園市長鄭文燦19日表示，進入橙燈是必然的，但若進入紅燈則會進行二階段供水措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於石門水庫水情欠佳，梅雨鋒面仍遲遲未抵，市長鄭文燦19日表示，去年10月到現在，市府實施包括調度、備援與節水三大措施，相關對策超過50項，也提供給各縣市參考；但石門水庫水位仍非常低，進入橙燈是必然的，甚至可能進入紅燈，會進行二階供水，所以仍請大家全力以赴共同節水。

鄭文燦指出，石門水庫現在的水位確實非常低，即將進入橙燈，橙燈階段的減量供水會到達20%，有些不必要的營業用水也會停止，我們先前已將公立游泳池都停止了，所以未來節水的要求會再提高。備援部分，包括地下水全面使用、包括工業用、社區用的抗旱水井，也必須要在最短時間內要派上用場。

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鄭文燦強調，另外也已請台水公司與水利署，必須從三峽河與板新水廠供應給桃園的大湳水廠的供水量，希望能夠再提高供應量，能夠支援桃園地區的用水；明天召開的抗旱會議，進入橙燈是必然的，甚至要進入紅燈，會進行二階供水，仍請大家全力以赴。

▲石門水庫水情吃緊，上游部分水位嚴重下跌。（圖／翻攝自桃園市觀旅局即時影像）

石門水庫截至19日上午10時許，有效蓄水量為11.7%，約為2374.15萬噸，預測供水天數只剩21天，另外，根據自來水二區處指出，若進入二階限水措施包括下列措施：

1. 停止供水：包括停供噴水池、沖洗街道、水溝、大樓外牆、試放消防栓、露天屋頂放流等不急需得停供之用水。

2. 減量供水：

(1) 每月用水超過 1000度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供 5%，但醫療或其他因性質特殊，減量供水將造成重大公眾損失之用水戶，不在此限。

(2) 游泳池（含附設泳池）、洗車（含加油站附設洗車）、三溫暖及水療等業者，減供 20%。

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