41.04萬劑AZ疫苗運抵台灣　莊瑞雄：統促黨可以閉嘴了

▲AZ疫苗運抵台灣。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，台灣透過COVAX平台購買的40萬劑牛津AZ武漢肺炎疫苗，於19日下午正式運抵桃園機場，最快7天內可完成檢驗封緘並開打。對此，民進黨立委莊瑞雄表示，現在疫苗陸續到貨，只想說風涼話的人可以安靜一點，「統促黨可以閉嘴了」。

國內新冠肺炎確診人數持續增加，中華統一促進黨日前卻在臉書發文表示，為台灣人民生命安全請命，呼籲民進黨政府接受中國贈送台灣人民的國藥北京疫苗。

對此，莊瑞雄表示，AZ疫苗下午到貨，統促黨可以閉嘴了，大家很期待的AZ疫苗，終於在下午來到台灣。

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莊瑞雄指出，根據行政院公佈的最新消息，台灣透過COVAX平台購買的40萬劑AZ疫苗，凌晨3時從阿姆斯特丹起飛，並在下午4點抵達台灣。​

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莊瑞雄認為，對於全力防堵疫情的台灣來說，這絕對是非常重要的援軍，也讓在第一線對抗疫情的醫護人員，能夠有更充分的防護。

莊瑞雄也說，當總統蔡英文與行政院長蘇貞昌​積極為國人爭取高保護力的歐美疫苗時，還是有統促黨、國民黨台北市議員羅智強這種做事沒半步，只出嘴唱衰的人，在扯防疫後腿。​

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莊瑞雄強調，現在疫苗陸續到貨，這些只想說風涼話的人，「可以安靜一點，閉個嘴吧」。​

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