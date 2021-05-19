41.04萬劑AZ疫苗運抵台灣　莊瑞雄：統促黨可以閉嘴了

▲AZ疫苗運抵台灣。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）
記者林銘翰／台北報導
新冠肺炎疫情升溫，台灣透過COVAX平台購買的40萬劑牛津AZ武漢肺炎疫苗，於19日下午正式運抵桃園機場，最快7天內可完成檢驗封緘並開打。對此，民進黨立委莊瑞雄表示，現在疫苗陸續到貨，只想說風涼話的人可以安靜一點，「統促黨可以閉嘴了」。
國內新冠肺炎確診人數持續增加，中華統一促進黨日前卻在臉書發文表示，為台灣人民生命安全請命，呼籲民進黨政府接受中國贈送台灣人民的國藥北京疫苗。
對此，莊瑞雄表示，AZ疫苗下午到貨，統促黨可以閉嘴了，大家很期待的AZ疫苗，終於在下午來到台灣。
莊瑞雄指出，根據行政院公佈的最新消息，台灣透過COVAX平台購買的40萬劑AZ疫苗，凌晨3時從阿姆斯特丹起飛，並在下午4點抵達台灣。
莊瑞雄認為，對於全力防堵疫情的台灣來說，這絕對是非常重要的援軍，也讓在第一線對抗疫情的醫護人員，能夠有更充分的防護。
莊瑞雄也說，當總統蔡英文與行政院長蘇貞昌積極為國人爭取高保護力的歐美疫苗時，還是有統促黨、國民黨台北市議員羅智強這種做事沒半步，只出嘴唱衰的人，在扯防疫後腿。
莊瑞雄強調，現在疫苗陸續到貨，這些只想說風涼話的人，「可以安靜一點，閉個嘴吧」。
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