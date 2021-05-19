接種疫苗很重要！南韓發現：群聚感染確診者「皆沒施打過疫苗」

▲南韓防疫當局呼籲儘早接種疫苗，表示接種疫苗可大為降低群聚感染的機率。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

隨著變種病毒強勢來襲，新冠疫苗在各國可說是供不應求，南韓防疫當局再次向全民呼籲，應即早接種疫苗，保護自己、保護他人。儘管近期南韓新冠單日新增確診數仍維持6、700例，但從最近發生的群聚感染案來看，染疫者皆尚未接種疫苗，而目前南韓已有7.3%的人口完成第一劑疫苗施打，皆集中於住在療養院的高齡人士。

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，南韓保健福祉部長、中央災難安全對策本部第一次長權德喆今（19）日上午召開會議時表示，目前60至74歲高齡人士疫苗預約接種率僅49.5%，而目前雖然療養院與各家庭的群聚感染頻傳，但確診者皆是尚未接種疫苗的民眾。

權德喆在會議中指出，京畿道城南市一間療養院傳出12名確診者，根據疫調，以上12名院內員工與病患皆未完成疫苗接種，該院員工與入住患者合計為347人，其中203人已接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗、144人尚未接種。

權德喆表示，全羅南道順天市某三代同堂、7人居住的家庭中，就有高達6人確診，只有一名70多歲的高齡人士尚未確診，而它是家族內唯一一名接種疫苗的人。另外，忠清北道槐山郡某教會也有類似案例，在群聚感染中，已完成疫苗接種者皆未染疫。

權德喆舉英國倫敦大學學院（UCL）的研究報告，指出英國國內接種AZ、輝瑞疫苗至少1劑的民眾，其中高達96%的人體內已能產生新冠抗體，「總統、國務總理已經完成疫苗接種，而包括我也解接種了AZ疫苗。雖然接種疫苗後依舊得嚴格遵守防疫規則，但至少對日常生活開始產生自信心。」

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