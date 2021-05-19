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單日確診破200例創新高！　沖繩縣要求納入「緊急事態宣言」地區

▲▼新冠肺炎,沖繩。（圖／達志影像／美聯社）

▲沖繩縣府將籲請中央政府將該縣納入「緊急事態宣言」對象地區。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本沖繩縣19日新增203例確診，創下疫情爆發以來當地最高紀錄，超越18日的168例，因此當地政府也準備向中央發出請求，希望能將沖繩列入「緊急事態宣言」範圍。

事實上沖繩縣從4月12日起就開始實施「防止蔓延等重點措施」，讓疫情在黃金周假期前趨緩，但自黃金周假期後，縣內染疫人數就不斷增加，19日新增203例確診，創下當地疫情爆發以來最高紀錄，也是當地首度單日超過200人確診。

沖繩縣府19日上午決議，將籲請中央政府把沖繩縣納入「緊急事態宣言」對象地區。沖繩縣政府表示，在人潮頻繁移動的黃金週長假後，確診病例持續增加，上週有5天單日新增破百例，目前能立即收治患者的專用病床使用率已超過9成，持續壓迫醫療能量。

沖繩縣副知事謝花喜一郎表示，目前住院人數已達1533人創下新高，若是疫情從年輕人轉向老年人，且住院人數持續攀升的話，「即便有重症化的風險，恐怕也無法住進醫院了。」

日本目前包括東京都在內的9都道府縣屬「緊急事態宣言」對象地區，實施期限一度延長到5月31日止，屆時是否繼續延長仍是未知數。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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