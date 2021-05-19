超越鄉民30cm「大雕男」的困擾！勃起會暈倒　搭機安檢會臉紅心跳

▲一項研究指出，陰莖長度與鼻子有關。（圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／綜合報導

先前日本京都府立醫科大學在最新研究指出，陰莖的長短可能與鼻子長短有關，不過若陰莖太長，雖然可能成為全球男性最羨慕的男人、比其他人擁有更多性交的機會，然而也可能使日常生活陷入困境，甚至在生計上陷入危機！美國一名演員淚訴，擁有「大GG」的他在機場接受檢查時，總是會感到臉紅心跳。

根據外媒《LADbible》報導，來自美國紐約的演員法爾肯（Jonah Falcon）自稱擁有13.5英寸的陰莖（約34.3公分），這使得他無法輕易接到工作，因為導演會特別點出他的名字，指名不能讓他接角色演出，且有2名擔任選角導演的朋友如實告訴他不願意雇用他的原因，「我們不能用他，因為他陰莖尺寸太大了。」

▲美國一名脫口秀主持人擁有34公分長的陰莖。（圖／翻攝自臉書）

法爾肯透露，因為陰莖尺寸太大，導致在勃起時常感到「頭暈」，有次在舊金山機場，在接受爆炸物安全檢查時，海關官員發現褲檔內有一大包突起物，此時令他感到臉紅心跳。

此外，居住在墨西哥的男子羅伯托（Roberto Esquivel Cabrera）也有著令人驚豔的傲人尺寸，陰莖長達18.9英吋（約48公分），不過這卻使他在求職、尋找伴侶等日常生活上皆面臨困境，無法向公司其他同事一樣穿制服、跑不快、無法跪下，也因此沒有一間企業給他好印象，因求職時不斷碰壁，只能靠食物銀行維生，還不得不向政府登記自己為殘疾人士。

▲墨西哥男子羅伯托擁有48公分長的陰莖。（圖／翻攝自larazon）

羅伯托也透露，因為自己的陰莖太長、太粗，導致其無法與異性或同性發生性行為，「我無法插入任何人，因為小弟弟太粗太長了！」

另外，又粗又長的陰莖讓羅伯托面臨健康問題，包括尿道感染、皮膚龜裂等，且因為陰莖皮膚磨損，使其不得不用繃帶將陰莖包裹起來，以避免疼痛。羅伯托最後透露，儘管面臨困境，卻依舊無法討厭自己粗長的陰莖，「因為我夢想成為色情影片明星，我想我會在美國發大財。」

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