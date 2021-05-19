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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／勞動部國會聯絡人傳確診　立法院大消毒、清查足跡

▲▼捷克參議長赴立法院演說 立法院消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院議場資料照。（資料照／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日宣布，全國升級為三級警戒。據傳，勞動部勞動基金運用局國會聯絡人確診，立法院內情人士表示，已向勞動部確認過足跡，該名官員近期並未到立法院，相關的資訊必須由疫情指揮中心統一說明，院內也從上週起開始大消毒。

立法院各委員會也加強防疫作為，除了進入委員會開會、採訪都必須戴口罩、酒精消毒及實名制外，在座位上加裝壓克力透明隔板，且人員也穿插間隔坐，把位距離拉開，加強防疫。

立法院立法院秘書長林志嘉14日宣布，立法院於院內入口處強制以酒精消毒雙手，若院內同仁有症狀，應暫停上班並送醫進行鑑別診斷

此外，為了加強遠距會議能量，立法院發出到各立委辦公室的公文指出，立法院遠距開會視訊平台採用中華電信Avaya Scopia視訊會議平台，由會議主辦單位建立線上視訊會議室，邀請立委登入視訊會議平台參與會議。

同時建置行動議事支援系統，提供委員行動裝置簽到、發言登記及表決功能，並基於資安考量，結合立法院行動軟體憑證進行委員身分認證，經行動入口網進入無紙化會議系統。

立法院人士表示，目前還有部分立委尚未進行軟體安裝，為了加速這項建置所需軟體安裝，立法院18日再發公文，請尚未安裝的立委辦公室準備委員手機、平板電腦、筆記型電腦等進行安裝，消毒後帶回，目標希望在20日前完成裝設。

據立法院人士私下透露，立法院可能在21日立法院會實體會議到一段落後，進行視訊會議測試。

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