　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

升3級警戒「交通旅遊限制」一覽！樂園全關　搭車實聯制禁飲食

記者李宜秦／台北報導

指揮中心宣布全台升為第三級防疫警戒，交通部表示，全台台鐵、高鐵、國道客運、機場等付費候車區、候機室禁止飲食，場站內餐飲區應採實聯制，雙北台鐵區間車及捷運進行人流管制。另外全台25處觀光遊樂業、13處風景管理處遊客服務空間關閉。

▲疫情解禁後天氣連日高溫，雲林劍湖山世界遊客今日正式開放小威の海盜村水樂園，入園人數明顯增加。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲全台主題樂園全數暫停營業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵、高鐵今日起啟動實聯制，旅客在車站入口處掃描QR Code、收簡訊後，即可在手機上填寫資料。高鐵12車站、台鐵共4特等車站，包括台北、台中、高雄、花蓮，將率先於今日中午12點前完成佈設，台鐵其餘235個車站則於今晚前完成，雙北四個國道轉運站，包括台北、市府、南港、板橋等地，明日也會上線。

台鐵停售站票，電子票證只可搭區間車，列車、月台也會進行人流管制，台鐵局指出，由於每個月台容量大小不一，其中人潮最多的台北站只有兩個月台，容量相對較小，以一列對號列車為例，若整列車座位共500位，當月台內人數已達250人時，台鐵人員就會於剪票口管控人數，只讓持有下一列進站列車車票者入內，其餘旅客則須在站外稍等該列車通過後，再依序入內。

▲▼高鐵車站實聯制。（圖／高鐵提供）

▲▼高鐵、台鐵車站實聯制。（圖／高鐵、台鐵提供）

▲▼台鐵實聯制。（圖／台鐵提供）

高鐵則全面暫停販售自由座車票，全面採取對號座，並實施減班計畫。自5月21日（五）至6月10日（四）實施短期班表，由原每周1016班次調減至845班次，每周共減少171班次，約剩8成運能。

而全台25處觀光遊樂業、13處風景管理處遊客服務空間都將關閉。若日前已有報名5月28日前的旅行團，旅客可向旅行社取消，旅行社扣除必要費用（如飯店訂金）等後，需全額退費。旅宿業取消訂房則須依比例退費，不過若是依防疫主管機關要求禁止入境、居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理者，可全額退費。

▲▼花蓮東大門夜市30日晚間來客數超過1萬，是自疫情爆發以來人流首度破萬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲疫情升溫，觀光榮景將不復見，各地夜市也都暫停營業。（圖／花蓮縣政府提供）

ET快訊
「你們可以罵我！」朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事：對不
酒店小姐確診！　足跡遍佈桃園市區
快訊／高雄今「本土確診改為7例」　6歲女童二採陰排除
全聯3秒內進店！實施PX Pay實聯制　會員「3步驟」免填資
北市12區確診數　萬華以外「平均不超過20」
台大醫院10人染疫「北榮也中鏢」！　清潔人員確診

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遠百、環球購物中心支援「簡訊實聯制」　花5秒就入館

又是唱歌惹的禍！彰化9月大女嬰也染疫　爺奶抱去彰化歌唱班

快訊／屋馬燒肉「全分店明天起休到28日」喊話：支持防疫

快訊／王品宣布：全台280家店暫停內用！僅供外帶、外送

金門男進超商不戴口罩！還狂飆店員「X你X」　縣府怒開出首張罰單

「你們可以罵我！」朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事：對不起

台鐵「減班計畫」曝！平日停25班、假日停40班車　觀光列車全停駛

美廉社防疫升級！全台門市停賣熟食　簡訊實聯制、限購令上路

案1886二採陰解禁！雲林足跡商家受拖累　自助餐員工：別再貼標籤

疫情期間無法至醫院取藥？　慢性病患者領藥方法看這裡

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

遠百、環球購物中心支援「簡訊實聯制」　花5秒就入館

又是唱歌惹的禍！彰化9月大女嬰也染疫　爺奶抱去彰化歌唱班

快訊／屋馬燒肉「全分店明天起休到28日」喊話：支持防疫

快訊／王品宣布：全台280家店暫停內用！僅供外帶、外送

金門男進超商不戴口罩！還狂飆店員「X你X」　縣府怒開出首張罰單

「你們可以罵我！」朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事：對不起

台鐵「減班計畫」曝！平日停25班、假日停40班車　觀光列車全停駛

美廉社防疫升級！全台門市停賣熟食　簡訊實聯制、限購令上路

案1886二採陰解禁！雲林足跡商家受拖累　自助餐員工：別再貼標籤

疫情期間無法至醫院取藥？　慢性病患者領藥方法看這裡

抓到了！梧棲男PO文控水果商全家確診、趴趴走害染疫　鬼扯一通

獨／《三隻小豬》曾至確診者足跡拍攝？　三立還原現場：皆落實防疫原則

吳念庭從松本裕樹手上敲安　連2場比賽有安打

快訊／疫情爆炸！韓國瑜轟：這一年到底「超前部署」了什麼？

遠百、環球購物中心支援「簡訊實聯制」　花5秒就入館

又是唱歌惹的禍！彰化9月大女嬰也染疫　爺奶抱去彰化歌唱班

快訊／屋馬燒肉「全分店明天起休到28日」喊話：支持防疫

全國提升至3級警戒　高雄仁武區3施工男不戴口罩挨罰

快訊／王品宣布：全台280家店暫停內用！僅供外帶、外送

金門男進超商不戴口罩！還狂飆店員「X你X」　縣府怒開出首張罰單

生活熱門新聞

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

快訊／本土267例縣市分布曝光！新北最多

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

快訊／今本土+267！連續5天病例破百　

快訊／高雄本土+8！完整足跡曝光

更多熱門

相關新聞

新北「19個行政區」新增確診人數曝光

新北「19個行政區」新增確診人數曝光

中央流行疫情指揮中心19日公布國內新增267例本土確診個案，新北市新增129人。根據新北市衛生局公布各行政區確診人數，中和確診數最多有26人、板橋22人、新店22人，另外，土城12人、三重10人、永和9人、新莊7人、蘆洲6人、樹林3人，汐止、鶯歌、林口各新增2人，石碇、三峽、深坑、泰山、淡水、五股、萬里區則各新增1人。

柯文哲：快篩陽性3%以下才算控制社區疫情

柯文哲：快篩陽性3%以下才算控制社區疫情

41.04萬劑AZ疫苗抵台　蘇貞昌：提供國人更周全的保護

41.04萬劑AZ疫苗抵台　蘇貞昌：提供國人更周全的保護

網傳感冒藥防肺炎　調查局：假的！

網傳感冒藥防肺炎　調查局：假的！

麥當勞17時起「全門市禁內用」！

麥當勞17時起「全門市禁內用」！

關鍵字：

新冠肺炎台灣疫情新冠不斷更新主題樂園風管處大眾運輸影音

讀者迴響

熱門新聞

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

快訊／本土267例縣市分布曝光！新北最多

快訊／「國民老婆」新垣結衣結婚了！新郎是星野源

獨／全國升三級警戒　政府模擬「全國軍警人車管制」

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面