升3級警戒「交通旅遊限制」一覽！樂園全關　搭車實聯制禁飲食

記者李宜秦／台北報導

指揮中心宣布全台升為第三級防疫警戒，交通部表示，全台台鐵、高鐵、國道客運、機場等付費候車區、候機室禁止飲食，場站內餐飲區應採實聯制，雙北台鐵區間車及捷運進行人流管制。另外全台25處觀光遊樂業、13處風景管理處遊客服務空間關閉。

▲全台主題樂園全數暫停營業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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台鐵、高鐵今日起啟動實聯制，旅客在車站入口處掃描QR Code、收簡訊後，即可在手機上填寫資料。高鐵12車站、台鐵共4特等車站，包括台北、台中、高雄、花蓮，將率先於今日中午12點前完成佈設，台鐵其餘235個車站則於今晚前完成，雙北四個國道轉運站，包括台北、市府、南港、板橋等地，明日也會上線。

台鐵停售站票，電子票證只可搭區間車，列車、月台也會進行人流管制，台鐵局指出，由於每個月台容量大小不一，其中人潮最多的台北站只有兩個月台，容量相對較小，以一列對號列車為例，若整列車座位共500位，當月台內人數已達250人時，台鐵人員就會於剪票口管控人數，只讓持有下一列進站列車車票者入內，其餘旅客則須在站外稍等該列車通過後，再依序入內。

▲▼高鐵、台鐵車站實聯制。（圖／高鐵、台鐵提供）

高鐵則全面暫停販售自由座車票，全面採取對號座，並實施減班計畫。自5月21日（五）至6月10日（四）實施短期班表，由原每周1016班次調減至845班次，每周共減少171班次，約剩8成運能。

而全台25處觀光遊樂業、13處風景管理處遊客服務空間都將關閉。若日前已有報名5月28日前的旅行團，旅客可向旅行社取消，旅行社扣除必要費用（如飯店訂金）等後，需全額退費。旅宿業取消訂房則須依比例退費，不過若是依防疫主管機關要求禁止入境、居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理者，可全額退費。

▲疫情升溫，觀光榮景將不復見，各地夜市也都暫停營業。（圖／花蓮縣政府提供）