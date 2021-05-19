　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

彭博：「摸摸茶+獅子王」讓台灣防疫破功！　戳破人民自滿心理

▲▼台北市萬華區大消毒 街道 茶館。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市萬華區大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張方瑀／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情再度爆發，短短一星期內確診人數就暴增40％，儘管和其他國家的單日確診數相比，台灣仍非國際疫情重災區，但身為「防疫模範生」的台灣，為何突然破功也引發外媒好奇。《彭博》就指出，台灣中後期對機組人員的寬鬆疫檢措施、自認為凌駕法律之上的退休老年人，以及台灣民眾對防疫成功的自滿態度，是讓台灣防疫失守的最大因素。

根據《彭博》18日以「摸摸茶、獅子王與台灣喪失的清白」（Sexy Tea, the Lion King and Taiwan's Lost Innocence）為題，在專欄中指出，台灣確診病例在短短一星期內暴增40％，有一部分可以追溯至對機組人員的寬鬆限制，另一方面還有民眾對防疫成功的自滿，以及自認為凌駕法律之上的退休老年人。

在過去一年多的時間裡，台灣對入境旅客實行嚴格的14天隔離限制，但機組人員只需隔離5天，因此出現漏洞；接著又發生隔離旅館群聚，這也讓台灣的防疫措施被撕開一個破口。繼4月底華航機師與諾富特防疫旅館釀成群聚感染破口後，台灣仍保持正常的生活型態，人民也覺得疫情已獲得控制。

▲▼獅子會前會長聚餐照片。（圖／網友提供）

▲獅子會前會長聚餐照片。（圖／網友提供）

沒想到5月11日開始，又接連爆出被台灣媒體成為「獅子王」（the Lion King）的蘆洲前獅子會長群聚、宜蘭遊藝場，以及萬華「特種行業」茶室的群聚個案，讓疫情一發不可收拾，擴散至全台。

最終，中央流行疫情指揮中心宣布雙北地區15日進入三級警戒，這也是在過去一整年疫情爆發以來，台灣從未出現過的嚴格限制措施。指揮官陳時中表示，他必須在嚴格的生理限制和心理健康之間找到平衡，避免嚴格限制帶來的身心負擔。

隨後，對於戴口罩的要求也不斷升級，儘管台灣民眾普遍都已接受在公共場所戴口罩，人們對於這項指令皆會配合，但唯一例外的就是老年人。報導指出，台灣的退休老年人士常自認為凌駕於法律之上，這在依定的程度上可解釋為，台灣文化對於長輩的尊重，讓他們逃避年輕世代的質疑，而這群人也常被認為缺乏健康危機意識。

▲7日起公車捷運等大眾運輸，維持社交距離可不戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲彭博指出，缺乏防疫意識的老年人容易成為破口。（示意圖／記者林敬旻攝）

許多在商店、電梯裡被發現不守規矩的人，通常不約而同地都是60多歲的人，以至於台北市在周末宣布，將對任何在戶外不戴口罩的人，開罰最高新台幣1.5萬元的罰款；但報導也提到，這可能只是象徵性的，很少有警察會真的開單。

《彭博》同時提到，由於台灣先前防疫相當成功，讓台灣人民對此感到相當自滿，加上3月底AZ疫苗抵台後的種種負面新聞，就連許多一線醫護人員也未在第一時間接種疫苗，導致台灣接種率仍相當低。

隨著疫情警報拉響，台灣人民也改變了態度，整個周末期間街道上空無一人，盡責的市民按照規定待在家中，如果往後機組人員能維持自主健康管理，老年人也可以遵守規定，那麼台灣也許就能戰勝這波疫情。

►台北一片空蕩！如自動封城　外媒讚：台人「很自律」應向台灣學習
►台灣疫情爆發「認知作戰進行中」　路透社：製造混亂威脅國安
►本土飆升！她在加拿大連封3次　籲台灣人「這招」效果絕不輸封城

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／台中今新增確診5例！2大學生染疫　市府15:00公布足
院內感染再增一家！　台北血液透析中心5人確診
快訊／新竹市今增2確診足跡　多家賣場、超商
全國三級警戒　9大防疫重點一次看
陳時中將公布確診者足跡熱點　加開篩檢站
全國升三級警戒　陳時中：疫情記者會每日加開「上午場」
增267例本土　北市73例和萬華阿公店有關
快訊／本土267例縣市分布曝光！新北市129例最多、台南出現
快訊／陳時中宣布：全國即起升三級防疫警戒
快訊／本土病例+267例　連續5天病例破百
LIVE／傳確診比昨天多「全國升三級」　陳時中最新說明
快訊／地方防疫狀況不佳！全國升級三級警戒　中央出手統籌
獨／全國升三級警戒　政府研擬「全國4級軍警人車管制」
全台44學生確診！　救護車深夜載走朝陽科大染疫生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國務院控中美洲貪腐嚴重　薩爾瓦多批：純粹「地緣政治」

超越鄉民30cm「大雕男」的困擾！勃起會暈倒　搭機安檢會臉紅心跳

短裙辣媽遭狂毆20拳　踹到「口鼻爆血」慘況曝！女兒一旁驚恐目睹

放學失蹤⋯12歲少女慘淪「樹林裸屍」！噁男騎車找獵物驚悚片曝

彭博：「摸摸茶+獅子王」讓台灣防疫破功！　戳破人民自滿心理

屁股壓制！101kg胖妻暴怒「坐老公頭上」逼道歉　尪當場窒息慘死

台灣疫情擴大日媒急關注！　NHK曝：疫苗接種將成一大課題

11歲女兒突然身亡沒人敢幫！　老父心碎把「屍體扛肩上」走去火葬

川普集團涉長期犯罪　紐約州檢方：調查擴大至「刑事領域」

奧運國手「上空倒立」兒子跪趴狂吸奶！　網卻罵翻：發文吸讚數？

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

美國務院控中美洲貪腐嚴重　薩爾瓦多批：純粹「地緣政治」

超越鄉民30cm「大雕男」的困擾！勃起會暈倒　搭機安檢會臉紅心跳

短裙辣媽遭狂毆20拳　踹到「口鼻爆血」慘況曝！女兒一旁驚恐目睹

放學失蹤⋯12歲少女慘淪「樹林裸屍」！噁男騎車找獵物驚悚片曝

彭博：「摸摸茶+獅子王」讓台灣防疫破功！　戳破人民自滿心理

屁股壓制！101kg胖妻暴怒「坐老公頭上」逼道歉　尪當場窒息慘死

台灣疫情擴大日媒急關注！　NHK曝：疫苗接種將成一大課題

11歲女兒突然身亡沒人敢幫！　老父心碎把「屍體扛肩上」走去火葬

川普集團涉長期犯罪　紐約州檢方：調查擴大至「刑事領域」

奧運國手「上空倒立」兒子跪趴狂吸奶！　網卻罵翻：發文吸讚數？

LIVE／本土增267例「新北129例最多」！　侯友宜召開記者會公布足跡

快訊／台中今新增確診5例！2大學生染疫　市府1500公布足跡

不要為求安心去採檢！陳時中曝「關鍵條件」：2族群沒篩檢必要

院內感染再增一起！　羅一鈞：台北血液透析中心5人確診

彰化葡萄果農無辜被退訂！　農委會：新冠肺炎不會感染農產品

台灣馬自達防疫急動員　到府賞車、預約牽送車保養讓車主很有感

再生能源公司月花68萬租國泰置地高樓層　破今年紀錄

彭佳慧罕見解放大秀舞技！　被讚「根本蔡依林」...害羞說話了

升三級還有八大偷營業！陳時中：「害人害己」抓到一定重懲重罰

洽公請注意！桃園市政大樓後棟6／1日起整修　周邊交通動線調整

學童目睹尖叫！新莊公車「輾過拾荒嬤」　捲入輪下慘死

國際熱門新聞

情侶拍性愛視頻當起18禁網紅！　月收破百萬

美軍艦直擊UFO！前軍官：技術領先美國1000年

奧運國手「上空倒立」兒子跪趴狂吸奶！

台灣獲選　旅外人士最愛國家

染疫屍燒一半　讓流浪狗去吃到飽

「重症風險最高」血型曝光！　是O型的1.6倍

愛妻男星約砲AV女優　求愛失敗秒脫褲露鳥

醫建議口罩戴2層　美CDC點出1關鍵

彭博曝「摸摸茶+獅子王」讓防疫破功

投資人觀望　美股震盪收低、科技股尾盤翻黑

台北日僑學校「新校舍工地」出現2確診！

16歲女偷交男友　2人被暴怒父斬首

歌手約3P怕抓姦　腳滑摔5F慘死

短裙辣媽遭狂毆20拳！踹到「口鼻爆血」慘況曝

更多熱門

相關新聞

王定宇：國民黨不必推銷中國疫苗了

王定宇：國民黨不必推銷中國疫苗了

台灣新冠疫情持續延燒，自15日起確診數連續破百，正當國人恐慌疫苗短缺之際，行政院今（19）日上午透露，40萬劑AZ疫苗預計在今日下午4時抵台。對此，民進黨立委王定宇表示，國民黨等大可不必推銷中國疫苗了，中國疫苗品質真的不佳。

簡訊實聯制便利　王國材：大眾運輸全面實聯制可行

簡訊實聯制便利　王國材：大眾運輸全面實聯制可行

郵局疫情擴大！今再增1外勤快篩陽性

郵局疫情擴大！今再增1外勤快篩陽性

武陵農場休園至月底　清淨農場20日起停業

武陵農場休園至月底　清淨農場20日起停業

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19台灣防疫彭博

讀者迴響

熱門新聞

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

物流車起火防疫酒精近乎全毀　警消國3上緊急搶救

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面