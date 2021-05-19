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快訊／北醫證實4護師確診！急匡列72人　被爆「仍上工」回應了

▲▼信義房屋信義世貿店孫國豪商圈訪問，台北醫學大學,北醫,台北醫學大學附設醫院,北醫大,臺北醫大,醫院。（圖／記者張一中攝）

▲台北醫學大學附設醫院。（圖／記者張一中攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北醫學大學附設醫院19日爆出有4名護理人員確診，而且其中一人還是開刀護理師。有院內人士向《ETtoday新聞雲》投訴，當時篩檢結果未出爐，院方竟要求護理師上班、進開刀房。不過，院方聲明回應，此為單位主管溝通誤會，一切均依中央疫情指揮中心規範，目前總計4人確診，已匡列72人，研判非院內感染。

對此，指揮中心19日也證實，北醫4位護理師都在醫院隔離中，抗體結果要再查詢，目前了解4人共同暴露史大概是5月初，有萬華活動史，初步研判屬於社區感染，並非院內感染。

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台北醫學大學附設醫院聲明全文如下：

一、本院同仁接獲通知，近期聚會同行友人居住於萬華的家人確診，隨即主動通報院方並接受篩檢，5月16日深夜兩位病房護理師確診、5月17日上午病房及手術室兩位護理師確診，總計四位同仁確診，目前研判非院內感染。

二、本院於同仁確診後，隨即通報衛生主管機關，5月17日接受台北市衛生局疫調，並依照中央疫情指揮中心規範，啟動應變作為，匡列第一圈接觸者四個單位同仁及病患共72人，緊急以PCR篩檢並隔離，除了第一圈以外並擴大
匡列確診同仁服務單位的工作同仁，予以PCR篩檢，採檢結果陸續出爐中，目前已出爐結果均為陰性。

三、同時，本院針對確診同仁工作環境展開環境清潔消毒，5月17日起暫停住院作業，由於手術室護理師於 5月17日上午確診，手術室於當日中午起暫停非緊急或必要之手術。

四、為確保全院同仁及就醫民眾的安全，本院依照中央疫情指揮中心醫療營運降載的規範，門診亦依病人治療之急迫性需求等，評估是否延遲門診，可延遲診療之醫療一律暫緩。

五、有關投訴內容所稱，院方在採檢結果尚未確認前，即要求手術室重啟作業，實屬誤會，此為單位主管為因應逐步回歸正常作業的預備工作及準備流程，逐一詢問同仁，可能因此造成誤解。手術室均按照中央疫情指揮中心規範，
以緊急或必要手術為限。

六、本院於 5 月 17 日院務會議即向全院主管說明最新疫情及相關應變措施，絕無投訴內容所稱，刻意控制感染消息，企圖營造良好形象。

▼台北醫學大學附設醫院急診。（圖／記者孫于珊攝）

▲▼台北醫學大學附設醫院急診。（圖／記者孫于珊攝）

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