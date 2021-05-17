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本土飆升！她在加拿大連封3次　籲台灣人「這招」效果絕不輸封城

▲▼ 外媒關注台灣疫情。（圖／路透）

▲ 雙北社區感染擴散，夜市紛紛關閉。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

新冠病毒肆虐全球，台灣17日宣布單日新增333起本土個案，連續4天刷新疫情以來最高紀錄，且多數集中雙北，引發民眾質疑為何不封城。網路論壇上就有一名住在加拿大的台灣網友，早在我國爆發社區感染以前，就在加國經歷三度封城，以親身經驗呼籲，人民自覺自律的效果絕對不輸封城，希望看見台灣在2周內將日增病例降到最低。

該名網友16日在Dcard上發文，希望民眾了解以下三點，首先，未來若有更多確診者足跡公布，切勿公審，因為公審只會讓人們更加不敢說實話，甚至說謊；第二，不要囤積糧食，因為台灣還沒到這地步，國外儘管反覆封城，民眾也很清楚糧食一定足夠，因此不會囤糧；第三，政府不封城有其考量，但人民若不作為，就是自己的問題。

她說明，加拿大至今經歷三次封城，每報一波疫情就封一次。第一波疫情後，2020年夏天日增確診降至500例以下，甚至僅100多例。政府宣布解封，邊境管制放寬，民眾便開始疏忽，出門遊玩，沒想到單日確診數飆到1、2千例，感恩節後更暴增至3、4千例。

她所居住的省政府下令聖誕節隔天封城，但疫情已經擋不住，開始一路狂飆到單日破萬例。封城延續到隔年2月底，日增病例降至2、3千例，因經濟快撐不下去，宣布解封，人民馬上瘋狂出門購物、遊玩、群聚，3周後確診數再度飆到單日9千至破萬例。

眼看醫療量能不堪負荷，政府再度下令封城，自4月底封到現在，解封時程已經拖了一個月，宣稱是為爭取時間為人民施打疫苗，目前預計6月初解封，但14日加拿大單日確診數仍有5991例。

「在台灣的你們，這個真的不是開玩笑的。台灣現在的資源有什麼？除了自覺自律，還能幹嘛？」她點出台灣疫苗不足，購買也不易，「你們確定台灣有時間能夠像加拿大一樣，買一堆疫苗給自己人民打嗎？」提醒民眾面對防疫不能鬆懈。

這則貼文至今累計1331個讚，網友紛紛留言表示，「火終於燒到自己家了才有感覺，現在要回到零我看需要點奇蹟」、「不管確診數是不是零，公共場合就該把口罩帶好」、「有自覺真的比什麼政策都強大多了」、「人民僥倖心態才是讓病毒擴散的根本原因」。

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