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APP限定！超商限時1天「經典美式、拿鐵買1送1」　可以寄杯、冷熱互換

▲▼全家推防疫咖啡買1送1。（圖／業者提供）

▲全家推防疫咖啡買1送1。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，雙北進入第3級警戒，包括各大餐廳、賣場等也啟用實聯制加強防疫，政府則呼籲非必要儘量減少出門，以降低傳染風險。為挺防疫，全家宣布祭出「防疫加油咖啡優惠」，這次有「經典大杯美式、拿鐵買1送1」，明（20）日上午10時於APP開賣，各限量90萬組。

一起加油！全家祭出限時1天的咖啡小確幸挺防疫，明（20）日上午10時起於APP隨買跨店取推出「經典大杯美式、拿鐵買1送1」優惠，各限量90萬組，每位會員限購1組，同樣開放寄杯、自由互換冷熱，提醒兌換期限至6月15日止。

另，目前全家雙北門市實施「實聯制」，凡是會員皆可使用APP實聯制功能，僅需2步驟包括掃描QR Code，接著輸入同行人數，最快3秒就能完成，無需再填店名、店號、姓名及電話，而2地區店舖休憩區也關閉並暫停販售熟食區商品。

除外因疫情關係，星巴克日前宣布取消5月份所有行銷活動，包括買1送1等優惠，且位於雙北地區單店門市也只提供外帶服務，店內座位不可使用，百貨型門市則不在此限，提醒萬華6門市至5月28日前暫停營業。而路易莎雙北之278間門市也調整營業時間，共160間無外送平台合作門市營業至下午4點，另118間有外送平台合作門市最晚只能營業至晚上7點。

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