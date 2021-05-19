　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

深圳賽格大廈「超自然搖晃」官方調查曝光！　專家揭密：像波浪橋

記者閔文昱／綜合報導

大陸深圳市地標性建築「賽格大樓」，在18日下午1點50分時突發生劇烈晃動，上千民眾狂奔逃離現場的畫面也隨之曝光，然而該地區當時並未發生地震，大樓搖晃的原因也引發諸多揣測。對此，官方也透露了初步的調查結果。

綜合陸媒報導，深圳市福田區相關單位接獲報案後，馬上就派遣專家到場對大樓安全進行檢測，經專家初步鑑定，大樓周邊場地未見地面開裂情況，牆壁也沒有脫落損壞。相關具體情況及原因還必須進一步調查才能得知。

▲深圳華強北的賽格大廈今突劇烈晃動。（圖／翻攝自微博）

▲深圳華強北的賽格大廈今突劇烈晃動。（圖／翻攝自微博，下同）

對此，中建科工華南大區總工程師陸建新也發表看法，認為這是一種偶然的頻率的巧合，就是刮風而起共振現象，與去年虎門大橋變「波浪橋」的事件相似，在目前沒有明確查出原因的情況下，只有這種解釋，「不過最後還是要以政府部門發布的訊息爲準。」

陸建新解釋稱，高樓大廈都是有地震分析的，一般情況下是在地震時才會有震動和擺幅，「今天如果沒有地震的話賽格大廈出現這種情況是不太正常的。從目前掌握信息看，這是一種偶然的頻率的巧合，就是共振現象。」據了解，當樓層越高，樓體的自振周期與地震波的周期越相近，因此會發生「共振」現象，震動也就越明顯。

▲深圳華強北的賽格大廈今突劇烈晃動。（圖／翻攝自微博）

廣東虎門大橋在去年5月5日遭到強風吹襲，橋面不斷上下起伏，呈波浪般狂抖，立即引發社會關注。當時大陸著名橋樑專家吳明遠表示，虎門大橋抖動是不影響橋樑安全的渦振並未影響虎門大橋的整體結構。據了解，渦振起因是風流過物體截面後，在物體背後產生週期性的漩渦脫落，由此產生對結構的週期性強迫力。

▲虎門大橋上下抖動。（圖／翻攝自廣東省公路建設公司）

▲虎門大橋上下抖動。（圖／翻攝自廣東省公路建設公司）

目前，賽格大廈附近的雙車道道路基本已經封閉，華強北通往華強南的地下人行通道也暫時關閉，但地面人行道依舊可以通行。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／中華郵政再爆1員工確診　「曾去萬華吃宵夜」
快訊／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒
「溪湖歌唱班」里長夫妻確診！千人匡列　衛生局深夜宣布設快篩站
大陸熱議台灣會成為「下一個印度」　毫無疑問徹底淪陷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

深圳賽格大廈「超自然搖晃」官方調查曝光！　專家揭密：像波浪橋

父母迷信取名「禤靐龘」沒人會唸！他姓名103劃考試先急哭

大陸熱議台灣一定成為「下一個印度」　毫無疑問徹底淪陷

孕婦產前塞紙條「發生意外先保我」　醫生見原因秒鼻酸

台灣人檢疫待遇大逆轉！　15日前抵香港人士「強制檢疫」

大陸開啟「超高能伽馬天文學」時代　將有助破解宇宙線起源之謎

不是地震…深圳賽格大廈巨晃「建築專家解答了」！千人逃命後狂吐

憂台灣疫情升溫　澳門致函陸委會：重視留學生困難

男開特斯拉一邊玩手機！　交警被撞飛破頭倒地...重傷仍在搶救中

美政府釋出200萬劑疫苗　陸外交部：歡迎美方早日落實承諾

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

深圳賽格大廈「超自然搖晃」官方調查曝光！　專家揭密：像波浪橋

父母迷信取名「禤靐龘」沒人會唸！他姓名103劃考試先急哭

大陸熱議台灣一定成為「下一個印度」　毫無疑問徹底淪陷

孕婦產前塞紙條「發生意外先保我」　醫生見原因秒鼻酸

台灣人檢疫待遇大逆轉！　15日前抵香港人士「強制檢疫」

大陸開啟「超高能伽馬天文學」時代　將有助破解宇宙線起源之謎

不是地震…深圳賽格大廈巨晃「建築專家解答了」！千人逃命後狂吐

憂台灣疫情升溫　澳門致函陸委會：重視留學生困難

男開特斯拉一邊玩手機！　交警被撞飛破頭倒地...重傷仍在搶救中

美政府釋出200萬劑疫苗　陸外交部：歡迎美方早日落實承諾

迷信媽堅持衝萬華「神明給聖筊，可以去」　她勸到心累：快氣死了

高雄護理師妻確診！老公爽受訪「來送衣物」　恐害5記者居家隔離

快訊／高雄美術館豪宅管委會自揭「確診公告」　住戶嚇壞：想快篩

亞東醫院護理師「血淚告白」：我們只戴一般口罩！1.4萬板橋人力挺

上班15小時只喝2次水！醫護揭真實狀況「不要再喊幾週解除了」

嗆爆台電理由一堆就是「缺電」　黃士修點出關鍵讓反核惦惦

深圳賽格大廈「超自然搖晃」官方調查曝光！　專家揭密：像波浪橋

莉莉柯林斯打新冠疫苗！「讓世界慢慢前進」吸引70萬人迴響

12戰10勝！里拉德「保住鐵粉的家」　暗示拓荒者再失敗恐有巨變

詹大千／迎戰社區感染　「兩大關鍵」決勝點！

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

大陸熱門新聞

深圳賽格大樓「劇烈搖晃」畫面曝！上千民眾狂奔

深圳355m摩天大廈「超自然晃動」原因出爐！

大陸熱議台灣一定成為印度　毫無疑問徹底淪陷

孕婦產前要求先保她　原因曝光超感人

父母取禤靐龘沒人會唸！他考試超崩潰

深圳賽格大廈神秘狂晃　官方回應了

台灣人檢疫待遇大逆轉　15日前抵香港人士強制檢疫

被逼唸「愛的保證書」　新郎撕毀怒嗆：嫁不嫁

男開特斯拉玩手機　交警被撞飛重傷

剛認識法拉利大叔20分鐘！18歲少女痛哭求交往

4歲孫女求別闖紅燈　下秒目睹爺爺慘死

賽跑遇大雨　男高生濕身為她「撐傘跑到底」

秦皇陵銅車馬搬家　新館搶先直擊

美政府釋出200萬劑疫苗 陸外交部：歡迎美方早日落實承諾

更多熱門

相關新聞

汽車慘遭雷擊樹幹壓垮！他頂大頭幸運逃過

汽車慘遭雷擊樹幹壓垮！他頂大頭幸運逃過

近期世界上最幸運的男子應該非他莫屬了，因為可以數次逃離生死劫難！美國一名37歲的男子在一陣暴風雨中坐在自己的車內，不料附近卻慘遭雷擊，當他起身時卻意外見到巨大樹幹壓在車前，使車體扭曲變形，而他就這麼躲過這場劫難。

深圳賽格大樓「劇烈搖晃」畫面曝！上千民眾狂奔

深圳賽格大樓「劇烈搖晃」畫面曝！上千民眾狂奔

作業曝光祕密　老師：叫媽來學校

作業曝光祕密　老師：叫媽來學校

即／龍捲風襲武漢！傷亡人數不明

即／龍捲風襲武漢！傷亡人數不明

加州海灘驚現深海異形！專家揭真面目

加州海灘驚現深海異形！專家揭真面目

關鍵字：

賽格大廈虎門大橋波浪橋大陸要聞陸建新新奇

讀者迴響

熱門新聞

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

即／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

深圳賽格大樓「劇烈搖晃」畫面曝！上千民眾狂奔

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

中華郵政再爆1員工確診　曾去萬華吃宵夜

上百「萬華女陪侍」逃中南部！這縣市趁機吸收

深圳355m摩天大廈「超自然晃動」原因出爐！

大陸熱議台灣一定成為印度　毫無疑問徹底淪陷

《轉學來的女生》挨批辱華！改圖後陸網更怒

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

「溪湖歌唱班」里長夫妻確診！衛生局深夜宣布設快篩

茵聲下架情斷劉書宏　經紀人證實年初分手

茵聲「感情潔癖」自斬3年情

發燒咳到出血！萬華茶室闆娘搭公車跑3醫院才快篩

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面