深圳賽格大廈「超自然搖晃」官方調查曝光！　專家揭密：像波浪橋

記者閔文昱／綜合報導

大陸深圳市地標性建築「賽格大樓」，在18日下午1點50分時突發生劇烈晃動，上千民眾狂奔逃離現場的畫面也隨之曝光，然而該地區當時並未發生地震，大樓搖晃的原因也引發諸多揣測。對此，官方也透露了初步的調查結果。

綜合陸媒報導，深圳市福田區相關單位接獲報案後，馬上就派遣專家到場對大樓安全進行檢測，經專家初步鑑定，大樓周邊場地未見地面開裂情況，牆壁也沒有脫落損壞。相關具體情況及原因還必須進一步調查才能得知。

▲深圳華強北的賽格大廈今突劇烈晃動。（圖／翻攝自微博，下同）

對此，中建科工華南大區總工程師陸建新也發表看法，認為這是一種偶然的頻率的巧合，就是刮風而起共振現象，與去年虎門大橋變「波浪橋」的事件相似，在目前沒有明確查出原因的情況下，只有這種解釋，「不過最後還是要以政府部門發布的訊息爲準。」

陸建新解釋稱，高樓大廈都是有地震分析的，一般情況下是在地震時才會有震動和擺幅，「今天如果沒有地震的話賽格大廈出現這種情況是不太正常的。從目前掌握信息看，這是一種偶然的頻率的巧合，就是共振現象。」據了解，當樓層越高，樓體的自振周期與地震波的周期越相近，因此會發生「共振」現象，震動也就越明顯。

廣東虎門大橋在去年5月5日遭到強風吹襲，橋面不斷上下起伏，呈波浪般狂抖，立即引發社會關注。當時大陸著名橋樑專家吳明遠表示，虎門大橋抖動是不影響橋樑安全的渦振並未影響虎門大橋的整體結構。據了解，渦振起因是風流過物體截面後，在物體背後產生週期性的漩渦脫落，由此產生對結構的週期性強迫力。

▲虎門大橋上下抖動。（圖／翻攝自廣東省公路建設公司）

目前，賽格大廈附近的雙車道道路基本已經封閉，華強北通往華強南的地下人行通道也暫時關閉，但地面人行道依舊可以通行。

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