病毒入侵台大醫院！校方6點聲明：教職員工生不要進醫學校區

▲台大醫院新大樓。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國內連5天本土案例破百例，不少民眾相當焦慮，就連台大醫院今（19）日也爆出有10名員工確診。台灣大學稍早發6點聲明，包含，明日起醫學院碩博士班所有實驗課程均先暫停；全校教職員工生請儘量不要進入醫學校區和本校附設醫院等。

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▲▼ 台大醫學院學生用紙袋套頭。（圖／記者屠惠剛）

台大表示，因應本校附設醫院工務室有多名同仁確診感染新冠肺炎及全國提升為三級警戒，提醒所有教職員工生應停止室內5人以上，室外10人以上之聚會，同時自 5/20 起至 5/28 止，請各單位配合下列防疫措施：



1. 醫學院碩博士班所有實驗課程，非緊急必要者均先暫停；醫學院教職員工除必要外（例如：發放薪資作業等），其餘全部採居家辦公（含收發室）。



2. 醫學校區各館舍，比照夜間門禁方式憑證刷卡進入，不對外開放。醫學院餐廳及福利社等部門暫停營業，所有施工中的工程均暫停。



3. 全校教職員工生請儘量不要進入醫學校區（含基醫大樓、基因體大樓、水森館、護理系館、人文館等）和本校附設醫院。



4. 暫停醫學校區與校總區、本校附設醫院間的公務交流。校區各大樓間亦應盡量減少人員的交流。



5. 在公衛大樓中辦公的醫學院教職員工生，請儘量固定活動地點，減少與他人接觸，不要前往公衛大樓中的其他樓層。



6. 往來校總區與醫學校區間的交通車將繼續停駛。



台大說明，本校將依據疫情發展隨時調整因應措施，也提醒全校教職員工生要減少人與人間的接觸，出門應全程配戴口罩、勤洗手，隨時注意是否出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀。如出現疑似症狀，應確實配戴醫用口罩，儘速至附近社區採檢醫院就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時，應主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否出現其他人有類似症狀；返家後亦應戴醫用口罩，避免外出。



