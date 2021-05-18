桃園520啟動3社區篩檢站　2條件公費採檢...醫院調整增200床備戰

▲市議員褚春來關心疫情已經進入社區，市府是否考慮進行全市全面普篩。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

本土疫情延燒，桃園市議員褚春來18日於市政總質詢指出，疫情已經進入社區，市府是否考慮進行全市全面普篩。市長鄭文燦表示，各縣市尚未推動普篩，目前桃園市由11家責任醫院設有戶外採檢站，凡有雙北旅遊史及肺炎症狀，可撥打1922專線安排公費採檢，如有商務或出國行程可做自費採檢。

另因應後續採檢範圍可能將擴大，市府已擇公園及空曠處安排設有3個社區採檢站，預計於5月20日啟用。衛生局長王文彥表示，目前實務上針對1個確診個案，須追蹤採檢人數約300人，如每位確診個案所居住社區皆進行普篩，人數恐達1-2萬人，規模過大、耗費人力及時間，且未必具有效益，因此目前僅針對具有雙北旅遊史及出現症狀者進行篩檢。

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王局長並說明，桃園負壓病房數量足夠，目前已調配將非急症病患移出，數量可達200床左右；另集中檢疫所雖由中央控管，但如地方檢疫空間不足，雙方可密切配合調度使用。

褚春來並建議，環保局清潔人員分為日、夜班，為避免群聚，工作完成後即可返家、不須回隊。環保局長呂理德表示，夜班人員約700位同仁，目前已實施責任制，於垃圾清運結束後即可下班，日班人員約200位，因須執行防疫消毒業務，無法適用責任制，將在不影響工作的原則下，研究採取減少群聚的運作方式。

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